Los Pistons sellan el número uno en el Este

Los Detroit Pistons se impusieron este sábado a los Philadelphia 76ers por 93-116, asegurándose de manera matemática el número uno en el Este por primera vez desde la temporada 2006-07.

Los Pistons (57-21) tienen un margen suficiente sobre los Boston Celtics para celebrar el liderato, con el que se garantizan tener ventaja de campo en todas las eliminatorias de 'playoff' que disputen en el Este.

Sin embargo, los Oklahoma City Thunder (61-16) y los San Antonio Spurs (59-19), en el Oeste, presentan mejor balance, por lo que en una hipotética final ante uno de estos equipos perderían la ventaja de campo.

Este sábado, en Philadelphia, los Pistons exhibieron una noche más la resiliencia del equipo sin su máxima estrella, Cade Cunningham, con una lesión que le tendrá de baja, probablemente, al menos hasta el final de la temporada regular.

Tobias Harris terminó con 19 puntos, Jalen Duren con 16 y Daniss Jenkins, supliendo a Cunningham, firmó un doble-doble con 16 puntos y 14 asistencias.

Tyrese Maxey anotó 23 puntos, Paul George 20 y VJ Edgecombe 19 para unos 76ers que dieron descanso a Joel Embiid.

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Con el liderato asegurado, los Pistons se medirán en primera ronda de los 'playoff' al octavo cabeza de serie del Este, procedente del 'play-in', en el que ahora pugnan los propios 76ers, los Charlotte Hornets, los Miami Heat y los Orlando Magic.