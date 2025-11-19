Los Pistons reinan en el Este y los Spurs sobreviven sin Wembanyama

LeBron James se estrenó en su temporada 23 en la NBA en la victoria 140-126 de Los Angeles Lakers frente a los Utah Jazz; los San Antonio Spurs derrotaron 111-101 a los Memphis Grizzlies sin Victor Wembanyama y los Detroit Pistons sumaron su undécima victoria seguida y reinan en el Este.

James, máximo anotador de la historia de la NBA entre muchos otros récords, se convirtió en el primer jugador con 23 temporadas en la liga, las ocho últimas con los Lakers (11-4).

Tras perderse los 14 primeros partidos por una lesión en el nervio ciático, James volvió a lo grande, titular y firmando un doble-doble con 11 puntos y 12 asistencias.

También terminaron con dobles-dobles para los Lakers Luka Doncic (37 puntos y 10 asistencias) y Deandre Ayton (20 puntos y 14 rebotes), mientras que Austin Reaves aportó 26 puntos.

Para los Jazz (5-9), Keyonte George terminó con 34 puntos y Lauri Markkanen con 31. Ambos llegaron al descanso superando los 20 tantos, pero se desinflaron, en la misma tónica que su equipo, en la segunda mitad.

Los Spurs saben vivir sin 'Wemby'

Sin Victor Wembanyama, Stephon Castle ni Dylan Harper, los San Antonio Spurs (10-4) superaron 111-101 a los Memphis Grizzlies (4-11), que tienen la baja de Ja Morant.

Los Spurs se sobrepusieron a su inferioridad en el rebote (38-59 para los Grizzlies) en un partido en el que De'Aaron Fox anotó 26 puntos, Harrison Barnes 23 y Keldon Johnson 18.

Los hombres de Mitch Johnson cerraron el partido con un parcial de 11-0 en los últimos dos minutos con el que se llevaron su décima victoria de la temporada.

Wembanyama, con una distensión en la pantorrilla, se perderá entre dos y tres semanas de competición, las mismas que Castle.

Los Pistons, enrachados

Fue el undécimo triunfo seguido (112-120 a los Atlanta Hawks) para unos Detroit Pistons (13-2) que viven un momento dulce con su mejor inicio de temporada de los últimos 20 años.

Además, este martes recuperaron de lesión a Cade Cunningham, que lideró al equipo con 25 puntos y 10 asistencias. Jalen Duran aportó 24 puntos a la cuenta de los Pistons.

Para los Hawks (9-6), que no tuvieron ni una sola ventaja en todo el partido, Nickeil Alexander-Walker anotó 24 puntos y Onyeka Okongwu aportó 21.

Hugo González, sin minutos

Los Boston Celtics se impusieron este martes 99-113 a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, en una noche en la que Joe Mazzula volvió a dejar sin minutos al 'rookie' español Hugo González.

Los Celtics (8-7) se pusieron por primera vez esta temporada con un balance positivo en la tabla, mientras que los Nets (2-12) volvieron a la senda de la derrota tras ganar en Washington su anterior partido.

Fue la segunda noche seguida en la que González, que promedia 12,4 minutos por partido en pista, volvió a quedarse en el banquillo por decisión técnica.

Los Warriors tropiezan

Los 34 puntos de Stephen Curry y los 33 de Jimmy Butler no fueron suficientes para que los Golden State Warriors (9-7) se llevasen algo positivo de Orlando.

Los Magic (8-7) les superaron 121-113, con 23 puntos de Desmond Bane, 21 de Anthony Black y con otros cuatro jugadores en dobles dígitos.

Los dos equipos lanzaron por encima del 50 % de acierto en tiros de campo, pero los Magic fueron mejores en defensa, con más rebotes (43 a 36), más robos (14 a 11) y menos pérdidas (14 a 18).

En el último partido de la jornada, en Portland, los Phoenix Suns derrotaron 110-127 a los Trail Blazers.