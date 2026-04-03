La peor noche de Luka Doncic: lesión, paliza y ¿adiós al MVP?

Más que Semana Santa, es una semana negra para Luka Doncic. El esloveno vivió el partido más complicado de la temporada tanto en lo individual como en lo colectivo. Resignado, se retiró de la pista al finalizar el partido con la camiseta cubriéndole el rostro: se lesionó y es posible que no opte al MVP de la temporada por no jugar un partido más. Tan solo uno.

Prácticamente desde el inicio del partido, el base de Lakers sintió molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Al no ir más allá, siguió jugando como si nada. No sería la primera vez que lo hiciera con dolor. Sin embargo, tras el descanso, en una jugada en la que se tuvo que detener en seco tras entrar al aro, notó algo más que dolor en el tendón de la corva de la misma pierna.

Salió de la pista cojeando y se tumbó en el suelo, con ambas manos sobre la cara, mientras que sus compañeros lo rodeaban y mostraban su preocupación. Luka no pudo regresar al juego y, dependiendo de la gravedad de la lesión, podría perderse varias semanas de competición en un momento decisivo. Además, en lo individual, no completaría los 65 partidos obligatorios.

JJ Redick, el entrenador de los púrpura, habló sobre la lesión de su estrella y reconoció que ya sentía molestias desde el inicio. "Lo examinamos, le hicieron el trabajo y continuó. Esas cosas pasan. Pudo seguir jugando a pesar del dolor… veremos cómo se siente mañana", analizó. Para los Lakers es fundamental que esta lesión no vaya más allá de la fase regular.

Doncic ha jugado un total de 64 partidos de temporada regular con los Lakers. La competición, desde hace unos años, exige a los jugadores disputar 65 para optar a los premios. Una forma de que las estrellas participen hasta el último partido y el espectáculo no se vea lastrado cuando ya está todo decidido para algunas franquicias.

El duelo por el MVP está entre el esloveno y Shai Gilgeous-Alexander, la gran estrella de los Oklahoma City Thunder. Precisamente se enfrentaba a él en este partido, donde los Lakers fueron claramente superados (96-139). Más de cuarenta puntos de diferencia. El canadiense anotó 28 puntos y repartió siete asistencias en el encuentro, demostrando que merece su segundo galardón consecutivo.

¿Cuántos partidos podría perderse Doncic?

Si la lesión de Doncic es leve, estaría apartado entre una y dos semanas, lo que quizá le permitiría disputar un partido más y poder ser elegido MVP de la temporada. Sin embargo, si la gravedad es mayor, los plazos aumentarían a entre tres y seis semanas. En caso de confirmarse esta última posibilidad, el esloveno se perdería parte de la primera eliminatoria de playoffs.

El mes de marzo del esloveno ha sido espectacular, promediando 37,5 puntos, 8 rebotes y 7,4 asistencias por partido y llevando a su franquicia a un récord de 15-2. De hecho, este gran momento de los Lakers les ha permitido escalar hasta la tercera posición de la Conferencia Oeste. Ahora están a la espera de que su gran esperanza para el último tramo del curso se mantenga sana.