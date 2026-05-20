La 'pedrada' de Antoni Daimiel sobre LeBron James: "Lo veo en los Warriors con Antetokounmpo"

Tras la eliminación de los Lakers de los playoffs de la NBA, el próximo movimiento de LeBron James está dando mucho que hablar. Ya lo hacía durante la temporada, pero ahora que queda poco para que se tome una decisión, los rumores cogen fuerza. En el podcast 'Drafteados', Antoni Daimiel dio su opinión sobre el futuro de 'King' y lanzó su teoría loca para el próximo curso.

"Yo pienso que no se retira. No tanto por no haberlo anunciado como por él decir: «A lo mejor juego menos partidos», tiene la ciática, el tobillo de Solomon Hill...", comentó en tono divertido. Y es que LeBron ha tenido que lidiar con distintas lesiones durante la temporada, como es evidente en un deportista que cumplirá 42 años en diciembre y sigue en la élite del baloncesto.

"Obviamente los equipos más atractivos para él no tienen disponibilidad. Por supuesto piensas en Cleveland y es dificíl. Piensas en los Knicks y no hay disponibilidad. Y con los Warriors y jugar con Stephen Curry... vamos a verlo", reconoció, y fue entonces cuando detalló el escenario imposible que llevaría a LeBron James a ser compañero de Stephen Curry.

"Han renovado a Steve Kerr y yo enlazo a los Warriors, LeBron y la renovación de Steve Kerr. Tendría que salir Jimmy Butler, y como en los rumores de Antetokounmpo también estaba Golden State, esa es mi pedrada. Los Warriors con Giannis y con LeBron, traspasando a Butler a Milwaukee. Esa es mi pedrada. Que jueguen juntos Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James y Giannis Antetokounmpo. Porzingis ya no sé", finiquitó.

LeBron James jugó su último encuentro de la temporada con los Lakers y quizá fue el último con la franquicia angelina tras ocho años en el equipo / CHRIS TORRES / EFE

Los números de LeBron esta temporada demuestran que sigue siendo una estrella. Por mucho que vaya a competir en la NBA con 42 años, el nivel que ha mostrado le impide abandonar todavía una carrera histórica, que lo más probable es que finalice en un lugar distinto a Los Ángeles. El dúo junto a Luka Doncic no ha cuajado como se esperaba.

Las palabras de LeBron sobre su futuro

"Me hacéis preguntas o yo las respondo. No es que yo haya ido por ahí diciendo: ‘Oh, se aproxima la retirada’. ¿Mi futuro? No lo sé. No sé lo que me deparará el futuro. Por lo menos, en lo que respecta a hoy. Voy a tener la oportunidad, como ocurrió el año pasado y allí lo dije, de recuperarme con mi familia y hablar con ellos. Cuando haya llegado el momento, sabréis lo que he decidido. Me voy a tomar un tiempo para calibrar y ver lo que es mejor para mi futuro", aseguró LeBron después de caer en los playoffs.

"Yo no tengo nada que demostrar: lo he hecho todo, lo he visto todo. Pero aquí me he visto en situaciones con las que nunca he jugado durante el resto de mi carrera: jamás había sido la tercera opción", finalizó, haciendo referencia a Luka Doncic y Austin Reeves. Una renovación de LeBron sería muy difícil de llevar en lo económico por parte de los Lakers, así que quizá la idea de Daimiel y los Warriors no sea tan descabellada.