Pau Gasol se posiciona: ¿líder de la NBA europea?

La pasada semana era importante para conocer más detalles sobre los próximos pasos de la NBA Europea. Sin embargo, no parece haberse desvelado demasiado. Las incógnitas sobre qué equipos iniciarán su andadura en la nueva competición siguen sin despejarse, y figuras reconocidas del baloncesto van desvelando su postura entre Euroliga y NBA. Pau Gasol parece haber mostrado la suya.

Tal como asegura el medio estadounidense 'The Athletic, Pau Gasol podría tener un papel relevante en el proyecto de la NBA en el Viejo Continente. El catalán acompañó este fin de semana al comisionado de la competición, Adam Silver, en el duelo entre los Memphis Grizzlies y Orlando Magic que se disputó en suelo londinense.

Adam Silver no ha encontrado muchos aliados en su nuevo proyecto de la NBA Europea / NBA

"Es una oportunidad única. Se trata de aprender unos de otros y de construir juntos este nuevo proyecto. Sí, hablamos de una liga, pero va mucho más allá: tiene que ver con el ecosistema, con la base, con las ligas nacionales y con el impacto en los niños. Hay mucho en juego y por eso creo que es algo tan importante y con tanto impacto, y por lo que me ilusiona tanto formar parte de ello", comentó Pau Gasol, según 'The Athletic'.

Entre los implicados en esta ecuación está el Barça, que se reunió precisamente en Londres con Adam Silver, con la figura del propio Pau Gasol como intermediario entre las dos partes. También estuvieron presentes Josep Cubells, responsable de la sección culé, y Jordi Trias, que forma parte del equipo como Relaciones Internacionales, y Marta Canós.

Pau Gasol, atiende en exclusiva a SPORT / Santi Burgos / Gasol Fundation

El club azulgrana confirmó su alianza con la Euroliga durante los próximos diez años, aunque tiene la posibilidad de desvincularse de la competición europea en caso de que el proyecto de la NBA prospere con éxito. Eso sí, debería pagarse una indemnización importante para abandonar la vieja competición, que hasta el momento era de diez millones.

La NBA tiene como objetivo la creación de nuevas franquicias de baloncesto, muchas de ellas procedentes del fútbol y con sedes interesantes a explotar. Por ejemplo, el PSG siempre ha visto con buenos ojos su posible desembarco en otro deporte. Los ingleses parecen desentenderse más, ya que según la 'BBC', ni Manchester United ni Manchester City estarían interesados.