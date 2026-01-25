Pau Gasol y Michael Jordan se rinden al homenajeado de la noche en la NBA: "Un jugador único"

En otra jornada especial y emotiva en la NBA, esta pasada madrugada se celebró la ceremonia de la retirada de la camiseta de Derrick Rose en el United Center de Chicago. Así pues, el mítico base de los Chicago Bulls, MVP en 2011, ya puede disfrutar de su elástica colgada al lado de nada más y nada menos que la de Michael Jordan, entre otros.

Este mismo le dedicó un bonito mensaje antes del evento, para trasladarle toda su admiración: "Muchas felicidades en tu gran día, estoy muy contento por ti. Has tenido una carrera increíble y eres un gran referente para la ciudad de Chicago, la franquicia y tu familia. Estoy muy orgulloso y ya tengo ganas de ir al United Center para poder ver tu camiseta colgada ahí arriba. Muchas felicidades de nuevo y disfruta de tu noche".

Luol Deng, excompañero en los Bulls, incluso le hizo llorar con sus más sinceras palabras: "Esto es para siempre, para siempre. Cuando la gente hable sobre todos los minutos, todas las lesiones, todo por lo que hemos pasado... este es nuestro trofeo". Rose, emocionado, se secó las lágrimas sentado en primera fila.

EL MENSAJE DE PAU

Compartieron vestuario en los Bulls y Pau, estuvo presente en otra de las duras lesiones por las que pasó Derrick Rose durante su carrera. Por aquel 2015, el español se quedó como la referencia de Chicago tras la lesión de la estrella del equipo.

Ahora, una vez ambos ya retirados, Pau no ha dejado pasar la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras vía la red social X: "Un momento único para un jugador único. Te lo mereces muchísimo D-Rose", junto con un emoji de una rosa y las manos celebrando.

UN MOMENTO ÚNICO

El propio Derrick Rose quiso 'cerrar' la bonita velada haciendo repetir su mantra al público que se acercó al United Center. Ese que le ha acompañado durante su carrera: "Soy el más grande que ha existido. Miedo, te ordeno que te vayas", dijo antes de desvelar su camiseta colgada.

Rose también tuvo palabras para el que fue su entrenador, Tom Thibodeau, en uno de los momentos más divertidos de la velada: "Thibs, puede que hayas ido a Harvard, puede que hayas estudiado física, pero yo te mostré física".