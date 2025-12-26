Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NBA

Partidos de NBA de hoy, viernes 26 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Este viernes 26 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Pacers - Celtics, Jazz - Pistons y Bulls - 76ers

La NBA del día de hoy se llevará a cabo en su totalidad en la madrugada del sábado

La NBA del día de hoy se llevará a cabo en su totalidad en la madrugada del sábado / Bitácora

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el baloncesto estadounidense nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, viernes 26 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Pacers - Celtics, Jazz - Pistons y Bulls - 76ers, aunque estos, al igual que el resto, se llevarán a cabo en la madrugada del día siguiente, sábado 27 de diciembre.

Partidos de NBA hoy viernes 26 de diciembre

Pacers - Celtics, tendrá lugar a la 01:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Hawks - Heat, tendrá lugar a la 01:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Magic - Hornets, tendrá lugar a la 01:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Wizards - Raptors, tendrá lugar a la 01:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Bulls - 76ers, tendrá lugar a la 01:30 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Pelicans - Suns, tendrá lugar a las 02:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Grizzlies - Bucks, tendrá lugar a las 02:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Jazz - Pistons, tendrá lugar a las 03:30 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Trail Blazers - Clippers, tendrá lugar a las 04:00 (CET) de la madrugada del sábado 27 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

