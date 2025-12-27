NBA
Partidos de NBA de hoy, sábado 27 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este sábado 27 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Magic - Nuggets, Bulls - Bucks y Heat - Pacers
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el baloncesto estadounidense nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 27 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Magic - Nuggets, Bulls - Bucks y Heat - Pacers, aunque estos, al igual que la mayoría, se llevarán a cabo en la madrugada del día siguiente, domingo 28 de diciembre.
Partidos de NBA hoy sábado 27 de diciembre
Kings - Mavericks tendrá lugar a las 23:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Pelicans - Suns, a la 01:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Magic - Nuggets, a la 01:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Rocket - Cavaliers, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Hawks - Knicks, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Bull - Bucks, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Spurs - Jazz, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Timberwolves - Nets, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Heat - Pacers, a las 02:00 (CET) de la madrugada del domingo 28 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
