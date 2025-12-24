Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partidos de NBA de hoy, miércoles 24 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Este miércoles 24 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Kings - Pistons, 76ers - Nets y Heat - Raptors

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el baloncesto estadounidense nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 24 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Kings - Pistons, 76ers - Nets y Heat - Raptors, junto a numerosos más que se estarán llevando a cabo en su totalidad en las horas de madrugada de España.

Partidos de NBA hoy miércoles 24 de diciembre

76ers - Nets, tendrá lugar a la 01:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Hornets - Wizards, a la 01:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Heat - Raptors, a la 01:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Cavaliers - Pelicans, a la 01:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Pacers - Bucks, a la 01:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Hawks - Bulls, a la 01:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Timberwolves - Knicks, a las 02:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Mavericks - Nuggets, a las 02:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Spurs - Thunder, a las 02:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Jazz - Grizzlies, a las 03:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Suns - Lakers, a las 03:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Kings - Pistons, a las 04:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Trail Blazers - Magic, a las 04:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Clippers - Rockets, a las 04:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

