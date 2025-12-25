Partidos de NBA de hoy, jueves 25 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el baloncesto estadounidense nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 25 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Knicks - Cavaliers, Thunder - Spurs y Warriors - Mavericks, junto a más que, sin embargo, se llevarán a cabo en la madrugada del día siguiente, viernes 26 de diciembre.

Partidos de NBA hoy jueves 25 de diciembre

Knicks - Cavaliers, tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Thunder - Spurs, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Warriors - Mavericks, a la 23:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Lakers - Rockets, a las 02:00 (CET) de la madrugada del viernes 26 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Nuggets - Timberwolves, a las 04:30 (CET) de la madrugada del viernes 26 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.