NBA
Partidos de NBA de hoy, domingo 28 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este domingo 28 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Raptors - Warriors, Clippers - Pistons y Lakers - Kings
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el baloncesto estadounidense nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, domingo 28 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Raptors - Warriors, Clippers - Pistons y Lakers - Kings, aunque estos, al igual que la mayoría, se llevarán a cabo en la madrugada del día siguiente, lunes 29 de diciembre.
Partidos de NBA hoy domingo 28 de diciembre
Thunders - 76ers tendrá lugar a las 21:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Raptors - Warriors, a las 21:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Wizards - Grizzlies, a las 00:00 (CET) de la madrugada del lunes 29 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Trail Blazers - Celtics, a las 00:00 (CET) de la madrugada del lunes 29 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Clippers - Pistons, a las 03:00 (CET) de la madrugada del lunes 29 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Lakers - Kings, a las 03:30 (CET) de la madrugada del lunes 29 de diciembre, y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
