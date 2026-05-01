Palo muy duro para Jokic: ¡fuera del playoff en primera ronda!

Los New York Knicks sellaron este jueves el pase a las semifinales del Este de la NBA con una extraordinaria humillación a domicilio a los Atlanta Hawks, arrollados 140-89 tras una primera mitad acabada 83-36 para los neoyorquinos, en la victoria más abultada de su historia.

Los Knicks cerraron la serie con un definitivo 4-2, evitando el riesgo de un séptimo partido en el Madison Square Garden, y lo hicieron con una absoluta prueba de fuerza y con el margen de ventaja más grande de siempre al descanso de un partido de 'playoffs'.

Los neoyorquinos tiraron con un 58.8 % de acierto en tiros de campo. OG Anunoby lideró a los Knicks con 29 puntos (11 de 14 en tiros), Mikal Bridges selló 24 (10 de 12), Jalen Brunson aportó 17 puntos y ocho asistencias y el dominicano Karl Anthony Towns contribuyó con un triple doble de doce puntos, once rebotes y diez asistencias pese a su uno de cuatro en tiros.

El puertorriqueño José Alvarado aportó tres puntos, un rebotes, dos asistencias y dos robos saliendo del banquillo. Los Hawks dijeron adiós a la temporada con un revés histórico en una noche en la que llegaron a tener 61 puntos de desventaja. Su máximo anotador fue Jalen Johnson, con 21 puntos.

Y eso que parecían haber tomado impulso con un parcial de 9-0 al principio del primer cuarto que les puso arriba en el marcador. Pero desde ese 9-4 comenzó un dominio asombroso de los Knicks, en los dos lados de la pista. OG Anunoby rozó la perfección y dirigió con una primera mitad de 26 puntos a unos Knicks que sellaron un parcial de 39-4 que disparó su ventaja hasta el 48-15.

Los Knicks dominaron defensivamente a unos Hawks perdidos y, ofensivamente, extendieron ese parcial gradualmente a un 51-8 y un 63-11 que llevó al humillante 83-36 del descanso. Los Knicks tenían ya a cuatro jugadores con dobles dígitos en anotación. Además de Anunoby, Mikal Bridges llevaba 16, Jalen Brunson metió trece y Karl Anthony Towns, diez.

Los Hawks, incapaces de reaccionar, perdieron la calma y, con el 72-52 en el luminoso a 4.39 minutos del descanso, comenzaron una furiosa tangana que acabó con las expulsiones de Dyson Daniels, de Atlanta, y de Mitchell Robinson, de los Knicks.

Todo comenzó con un codazo de Daniels en el pecho de Robinson, que encaró a su rival. La pelea se extendió a varios jugadores más y un árbitro y el mismo Mike Brown, técnico de los Knicks, terminaron cayendo al suelo en el caos.

New York mandaba por 47 puntos al descanso y se quedó a tres de igualar el récord absoluto de diferencia en la historia de la NBA, 50, ostentado por los Dallas Mavericks desde 2020. Los titulares de los Knicks solo jugaron minutos en el tercer cuarto y se quedaron en el banquillo en la totalidad del cuarto segmento, con la cabeza ya puesta en la próxima ronda, en la que esperan a uno entre Boston Celtics o Philadelphia 76ers.

¡Séptimo partido entre 76ers y Celtics!

Los Philadelphia 76ers se hicieron fuertes este jueves en la Xfinity Mobile Arena y triunfaron por 106-93 contra los Boston Celtics para forzar el séptimo y decisivo partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Este, fijado este sábado en el TD Garden de Boston.

Los Celtics estuvieron arriba 3-1 en esta serie, pero perdieron en casa el martes y la derrota de este jueves llegó con la preocupación añadida por las condiciones de Jayson Tatum, quien se retiró con molestias en la pantorrilla izquierda.

Tatum, que se perdió más de cuatro meses de la presente temporada por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, se retiró en el tercer cuarto cuando llevaba 17 puntos, once rebotes y tres asistencias. Los Celtics estarán pendientes de sus condiciones en vista del séptimo partido, contra unos 76ers lanzados al ritmo de Tyrese Maxey.

El número 0 firmó 30 puntos y cinco asistencias, con once de 22 en tiros de campo, y contó con el apoyo de Paul George (23 puntos), y de Joel Embiid (19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias). El novato VJ Edgecombe aportó catorce puntos, al igual que Kelly Oubre Jr.

El máximo anotador de los Celtics fue Jaylen Brown, con 18 puntos, en una noche en la que el español Hugo González no tuvo minutos en las rotaciones de Joe Mazzulla. El novato madrileño solo ha jugado 1.01 minutos en el primer partido, 2.48 en el cuarto y 1.59 en el quinto en esta serie.

Aguantaron un cuarto los Celtics, pero sucumbieron a continuación ante la agresividad de los 76ers, que mandaban 58-49 al descanso. Un tercer cuarto de 24-14, liderado por diez puntos de Paul George, encarriló el triunfo de los Sixers. El ganador del séptimo partido se medirá en las semifinales del Este con los New York Knicks, que eliminaron a los Atlanta Hawks.

Los Timberwolves se cargan a los Nuggets en seis partidos

Los Minnesota Timberwolves eliminaron este jueves por 4-2 a los Denver Nuggets en primera ronda de los 'playoff' y se citaron con los San Antonio Spurs en una de las semifinales del Oeste. Los Timberwolves derrotaron a los Nuggets por 110-98 en el sexto de su serie. Era la tercera vez en cuatro temporadas que estos dos equipos -probablemente la rivalidad más intensa del momento en la NBA- se veían las caras en 'playoff'.

Chris Finch afrontó el partido con solo ocho hombres. Los 'Wolves' jugaron sin Anthony Edwards —hiperextensión de rodilla— ni Donte DiVincenzo —rotura del tendón de Aquiles—, ambos lesionados en el cuarto partido de la serie. Tampoco estuvo Ayo Dosunmu, con una lesión en el gemelo, después de haber sido clave para suplir las ausencias de Edwards y DiVincenzo.

Jaden McDaniels tomó las riendas de esos Timberwolves en cuadro, con un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes. Terrence Shannon Jr. añadió 24 puntos para Minnesota, Julius Randle 18 y Naz Reid 15; Rudy Gobert se apuntó otro doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes. Los Timberwolves jugaron con más hambre, conscientes de que su bala para pasar de ronda estaba en este sexto partido en Minneapolis.

No permitieron que los Nuggets se alejaran más allá de los cinco puntos en los escasos minutos que fueron por detrás, y dominaron gran parte del duelo, aunque sin lograr abrir brecha en el marcador. La ventaja de Minnesota nunca alcanzó los diez puntos hasta ya entrado el último minuto de partido.

Para los Nuggets, Nikola Jokic firmó 28 puntos, nueve rebotes y diez asistencias. El pívot serbio, finalista al 'MVP', dice adiós a las primeras de cambio tras haber promediado un triple-doble durante la temporada regular. Le acompañó Cameron Johnson con 27 puntos, mientras que Jamal Murray se quedó en 12 y Tim Hardaway Jr. en 13.

La semifinal ante los Spurs arrancará el próximo lunes en Texas, con el equipo de Victor Wembanyama con el factor cancha a favor. Aunque los Spurs cerraron la temporada regular con 13 triunfos más que los Timberwolves (62 por 49), Minnesota se impuso en dos de sus tres enfrentamientos directos.

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La serie queda marcada por el estado de la rodilla de Anthony Edwards, tras haber sido diagnosticado inicialmente con varias semanas de baja por su lesión, una incógnita que condiciona las opciones de los 'Wolves'.