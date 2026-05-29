Paliza de los Spurs a los Thunder para forzar el séptimo partido

San Antonio se negó a despedirse de los playoffs esta madrugada. Los Spurs derrotaron 118-91 a los Oklahoma City Thunder en el sexto encuentro de las finales del Oeste y empataron la serie 3-3. Todo se resolverá el sábado en Oklahoma, en una cita sin margen de error.

El duelo cambió por completo tras el descanso. Oklahoma City seguía cerca, pero un parcial de 20-0 en el tercer cuarto llevó el marcador del 72-64 al 92-64. Fueron más de ocho minutos sin anotar para los Thunder, una sequía que San Antonio aprovechó para cerrar el partido mucho antes del final.

El gran protagonista fue Victor Wembanyama, que firmó 28 puntos y 10 rebotes. El francés ya había sumado 22 antes del descanso, justo cuando más lo necesitaba su equipo. Su entrenador, Mitch Johnson, había pedido más presencia ofensiva tras la derrota del quinto duelo.

Los Spurs jugaron uno de los mejores partidos de la serie motivados por la idea de poder irse a casa antes de tiempor. Su acierto exterior marcó el camino, después de varios problemas desde el perímetro durante la serie. Al descanso firmaban un 11 de 25 en triples, con cuatro de Wembanyama y tres de Devin Vassell, una producción que obligó a los Thunder a perseguir el marcador.

Los Spurs se llevan el sexto partido / SAS

Oklahoma llegó a estar 15 puntos abajo en el segundo cuarto, aunque alcanzó el descanso con vida, 60-53. La vuelta de Jalen Williams, tocado del isquiotibial izquierdo, no cambió el tono del choque. En la segunda mitad, los vigentes campeones quedaron desbordados y sus titulares acabaron en el banquillo antes de tiempo ya pensando en el decisivo encuentro del sábado.

La imagen de Shai Gilgeous-Alexander, limitado a 15 puntos, resumió la frustración visitante. El canadiense reconoció la superioridad de San Antonio. Gilgeous-Alexander admitió: "Nos han golpeado y no hemos respondido".

Noticias relacionadas

Los Thunder cerraron con un pobre 36,8 % en tiros de campo y un 25 % en triples. En los Spurs también destacaron Dylan Harper, con 18 puntos, Stephon Castle, con 17 y 9 asistencias, y Vassell, con 12.