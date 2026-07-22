Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose serán la cara del nuevo NBA 2K27

2K ha presentado oficialmente NBA 2K27, la próxima entrega de su popular franquicia de baloncesto, con Victor Wembanyama como protagonista de la Edición Estándar. El pívot de los San Antonio Spurs será la imagen principal de un videojuego que pretende reflejar la evolución de este deporte y el impacto de una nueva generación de estrellas.

El lanzamiento contará también con Caitlin Clark en la portada de la Edición Deluxe y con Derrick Rose como figura de la Edición Ultra. La selección reúne tres trayectorias diferentes. Wembanyama representa el presente y el futuro de la NBA, Clark simboliza el crecimiento internacional del baloncesto femenino y Rose aporta el legado de quien se convirtió en el jugador más joven en ganar el premio al MVP de la liga.

La elección del francés confirma su condición de fenómeno global. Su altura, movilidad y capacidad defensiva han cambiado la manera de entender el papel de los jugadores interiores. Wembanyama destacó además la importancia que tiene la saga para los aficionados que viven el baloncesto más allá de los partidos: “Cuando estás verdaderamente obsesionado con el baloncesto, el juego no se para al salir del pabellón. NBA 2K es la cancha que nunca cierra, siempre está abierta ya estés en París o en San Antonio. Es la forma en la que estudias el juego, perfeccionas tu IQ y vives el baloncesto 24/7”, afirmó el jugador francés.

NBA 2K27 se lanzará el 4 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch 2 y PC. Las ediciones Deluxe y Ultra ofrecerán acceso anticipado desde el 28 de agosto, mientras que el tráiler oficial de jugabilidad se estrenará el 28 de julio.

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Con esta apuesta, 2K combina juventud, impacto cultural y memoria histórica. Wembanyama se coloca al frente de una entrega llamada a iniciar una nueva etapa para la franquicia, acompañado por dos figuras que han transformado el baloncesto desde caminos diferentes.