Chris Paul anuncia su retirada

Uno de los bases más influyentes de su era, anunció su retirada del baloncesto profesional tras más de 21 años en la NBA. El jugador comunicó la decisión en un mensaje publicado en redes sociales: “¡Esto es! Me estoy retirandodel baloncesto”, asegurando que se marcha “lleno de tanta alegría y gratitud”.

La noticia llegó el mismo día en que los Toronto Raptors decidieron cortarlo después de haber adquirido su contrato en un traspaso a principios de febrero. CP3 no llegó a disputar un partido con Toronto antes de quedar libre.

De New Orleans al estatus de referencia histórica

Seleccionado con el número 4 del Draft de 2005 por los entonces New Orleans Hornets, Paul fue Rookie del Año y se consolidó pronto como un director de juego de primer nivel.

A lo largo de su carrera pasó por varias etapas y franquicias: Hornets, Los Angeles Clippers (donde lideró la era del “Lob City”), Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns —con quienes alcanzó las Finales de 2021—, Golden State Warriors, San Antonio Spurs y un regreso posterior a los Clippers.

En el apartado estadístico, Paul cierra su trayectoria como uno de los grandes de siempre en generación y defensa del balón: figura segundo histórico tanto en asistencias como en robos, únicamente por detrás de John Stockton.

La salida de los Clippers: de traspaso a Toronto y corte

La despedida pública coincide con un desenlace abrupto de su último tramo. Paul comenzó la temporada 2025-26 en los Clippers, pero quedó fuera de la NBA en una decisión muy polémica. El equipo de Los Ángeles apartó a CP3 tras un muy mal inicio de temporada, algo que no sentó bien ni al jugador ni tampoco a los aficionados de los Clippers

El 5 de febrero, Los Ángeles acordaron un traspaso a tres bandas que envió a Paul a Toronto. Hoy los Raptors han hecho oficial que cortaban al base de forma definitiva.

Un adiós con mensajes personales

En su carta, Paul enmarca su retirada desde la gratitud y la disciplina construida durante décadas. “Mientras este capítulo de ser un ‘jugador de la NBA’ termina, el baloncesto quedará para siempre grabado en el ADN de mi vida”, escribió.

El base explicó además que el cierre de esta etapa responde a prioridades familiares: “es hora de presentarme por otros y de otras maneras”, señaló, mencionando expresamente a su familia.

Con el anuncio, Paul pone punto final a una carrera de más de dos décadas marcada por la dirección de juego, la continuidad competitiva y una huella estadística entre las más altas en asistencias y robos en la historia de la liga.