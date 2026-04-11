Los Nuggets se llevan el duelo de suplentes contra OKC en la penúltima fecha NBA

Los Denver Nuggets se impusieron este viernes a los Oklahoma City Thunder por 127-107, en un partido sin las estrellas de ambos equipos en una descafeinada penúltima fecha de la temporada regular de la NBA con poco que decidir y con victorias de San Antonio Spurs o Boston Celtics.

La NBA programó para este viernes 15 partidos con los 30 equipos de la liga, una jornada que se repetirá el domingo para cerrar la temporada regular.

El más destacado, sobre el papel, de los partidos de este viernes fue el que enfrentó a Nuggets y Thunder, una posible final en el Oeste, pero los dos entrenadores reservaron a todos sus titulares de cara al 'playoff' que arranca el 18 de abril.

Los Nuggets sumaron un cómodo triunfo, el undécimo seguido, aún sin Nikola Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray, Peyton Watson, Christian Braun o Cameron Johnson. Nadie diría que Denver se está jugando la tercera posición en el Oeste con los Lakers.

Jonas Valanciunas fue el mejor de los Nuggets con 23 puntos y 17 rebotes, mientras que Branden Carlson destacó para los Thunder con 23 puntos y 12 rebotes.

'Wemby' domina a Cooper Flagg

Victor Wembanyama firmó 40 puntos y 13 rebotes en su regreso tras sufrir una contusión en el tórax días atrás. El francés alcanzó así los 65 partidos disputados este año, el mínimo requerido para optar a los premios de final de temporada.

Al terminar el partido, Wembanyama reconoció que no habría jugado si no fuese por este requisito. El francés es aspirante al 'MVP' y favorito para ganar el premio a 'Defensa del Año'.

Los Spurs superaron a los Dallas Mavericks por 139-120, con 29-12 para cerrar el tercer cuarto que resultó decisivo.

Cooper Flagg, que está protagonizando un arreón de cara al premio a 'Rookie del Año', en el que pugna con su amigo Kon Knueppel (Charlotte Hornets), terminó con 33 puntos.

Resultados de la penúltima fecha

En el resto de partidos de la jornada, la victoria de los Lakers combinada con la derrota de los Rockets condena a los texanos a la quinta posición en el Oeste, con el factor cancha en contra y con una posible primera ronda de 'playoff' con los angelinos.

Los Lakers se impusieron 101-73 a los Phoenix Suns en un partido en el que LeBron James llegó a las 12.000 asistencias en la NBA, cuarto en la historia. Sin Luka Doncic ni Austin Reaves, James volvió a liderar a los Lakers con 28 puntos y 12 asistencias.

Los Houston Rockets cayeron por 132-136 frente a los Minnesota Timberwolves pese a los 41 puntos de Amen Thompson y 33 de Kevin Durant. Anthony Edwards sentenció el partido con un triple en el último minuto.

Los Atlanta Hawks ganaron a los Cleveland Cavaliers por 124-102; Cavaliers y Hawks, cuartos y quintos en el Este, se enfrentarán en primera ronda de 'playoff' si Atlanta mantiene la posición en la última jornada.

Los Washington Wizards perdieron 117-140 frente a los Miami Heat, sellando el peor balance de la temporada con 17 triunfos y 64 derrotas. Los Wizards serán el equipo con más números en la próxima lotería del 'draft'.

Los Boston Celtics se aseguraron la segunda plaza en el Este tras derrotar a los New Orleans Pelicans por 144-118 en un partido en el que Hugo González volvió a contar con minutos y en el que terminó con 10 puntos, 4 rebotes y 3 robos.

Los Detroit Pistons se impusieron a los Charlotte Hornets por 100-118 en el que bien podría ser un choque de primera ronda en el Este si LaMelo Ball y compañía salen triunfantes del 'play-in'. Cade Cunningham firmó 14 puntos en su segundo partido tras la lesión.

Los New York Knicks vencieron a los Toronto Raptors 112-95. Igual que el Hawks-Cavaliers o el Pistons-Hornets, Knicks y Raptors se verían las caras en primera ronda de 'playoff' si los canadienses mantienen la sexta plaza tras la última jornada.

En duelos con equipos inmersos en 'tanking', los Utah Jazz ganaron a los Memphis Grizzlies 147-101 en el Oeste y los Milwaukee Bucks derrotaron 125-108 a los Brooklyn Nets en el Este.

Los Portland Trail Blazers dominaron a los Clippers por 116-97 en un partido decisivo para definir el 'play-in' en el Oeste. Los Clippers, octavos, tienen un triunfo de ventaja sobre los Blazers a una jornada del final.

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Los Philadelphia 76ers derrotaron a los Indiana Pacers 105-94, los Orlando Magic ganaron en Chicago 103-127 a los Bulls, mientras que los Golden State Warriors cayeron por 124-118 frente a los Sacramento Kings.