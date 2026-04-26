Los Nuggets de Jokic, al borde del KO en los playoffs de la NBA

La jornada NBA dejó un aviso severo para Denver. Los Nuggets de Nikola Jokic están al borde del KO tras caer por 112-96 ante Minnesota y quedar 3-1 abajo en la serie. El campeón de 2023 se quedó sin respuesta en una segunda parte áspera, de pérdidas, malos tiros y nervios. Jokic rozó el triple doble con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias, pero acabó expulsado en un final caliente. Jamal Murray sumó 30, aunque Denver firmó un pobre 6 de 27 en triples y volvió a mostrar una fragilidad impropia de un aspirante. La gran figura fue Ayo Dosunmu, desatado con 43 puntos desde el banquillo para unos Wolves que ya huelen sangre. Pese a la victoria, el precio fue altísimo.

Donte DiVincenzo apenas pudo jugar el arranque del partido y su lesión en el tendón de Aquiles pone fin a su temporada, mientras que Anthony Edwards se marchó antes del descanso con la rodilla izquierda dañada y su estado sigue en el aire para el próximo partido.

El resto de la jornada

La sorpresa también llegó desde Orlando, donde los Magic dieron la campanada ante Detroit. El 113-105 tuvo suspense, porque Orlando dejó escapar una renta de 17 puntos en el último cuarto, pero se rehízo con carácter y cerró el partido con autoridad. Paolo Banchero y Desmond Bane, ambos con 25 puntos, lideraron a un equipo que ya manda 2-1 y que ha convertido una eliminatoria aparentemente cuesta arriba en un problema serio para los Pistons.

En Atlanta, los Knicks salvaron los muebles. Después de dos derrotas seguidas, Nueva York respondió con un 114-98 que iguala la serie 2-2 y devuelve el pulso a Madison Square Garden. Karl-Anthony Towns firmó su primer triple doble en playoffs con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, mientras OG Anunoby añadió 22 en una actuación mucho más sólida, física y coral de los neoyorquinos.

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Entre tanto ruido, solo Oklahoma City cumplió los pronósticos. Los Thunder vencieron 121-109 en Phoenix y se ponen 3-0 dejando la eliminatoria lista para sentencia. Shai Gilgeous-Alexander volvió a jugar con jerarquía de MVP, con 42 puntos y una eficacia demoledora.