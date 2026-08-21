El nuevo contrato millonario de James Harden que le acerca a LeBron y Durant

James Harden ha llegado a un nuevo contrato de tres años y 97 millones de dólares para regresar a los Cleveland Cavaliers, con una opción del jugador para la temporada 2028-29 y una bonificación por traspaso, según desveló ESPN

Actualmente, solo dos jugadores en la historia de la NBA han superado los 500 millones de dólares en ganancias profesionales: LeBron James de Filadelfia y Kevin Durant de Houston. Harden acumula 414 millones de dólares y se uniría a este selecto grupo tras firmar este nuevo contrato.

Stephen Curry de Golden State se unirá a este distinguido club tras ganar su salario de 62,5 millones de dólares esta temporada, mientras que Paul George de Boston podría alcanzar este hito después de la temporada 2027-28, y Joel Embiid de los 76ers podría superar la marca en el último año de su contrato, en la temporada 2028-29.

James Harden sigue sumando contratos millonarios / Gary A. Vasquez

Iguala a James

Harden cumplirá 37 años el 26 de agosto, y cuando el 11 veces All-Star de la NBA firme, se convertirá en el segundo jugador en la historia de la liga en firmar un contrato por más de 90 millones de dólares en salario garantizado a los 37 años o más, siendo James el otro. El nuevo contrato llevará a Harden, quien comienza su 18.ª temporada en la NBA, a su vigésima temporada.

En junio, Harden rechazó su opción de jugador de 42,3 millones de dólares. Pero al inicio de la agencia libre, él y sus agentes trabajaron con los Cavaliers en estructuras de dos y tres años para un nuevo acuerdo. Finalmente, Harden permitió a Cleveland usar todo el tiempo que necesitara durante esta temporada baja para reforzar su plantilla.

Los Cavaliers necesitaban que Harden redujera su salario anual en un contrato de tres años, en lugar de uno más costoso de dos años, para poder jugar por debajo de los límites de la primera y segunda división, así como para darle a Cleveland tiempo hasta el final de la temporad para fichar a Peyton Watson, una operación que los Cavs ejecutaron el miércoles, enviando a Max Strus a los Clippers, y su selección de primera ronda de 2031 y una selección de segunda ronda de 2032 a través de los Sacramento Kings a los Denver Nuggets en un acuerdo entre cinco equipos.