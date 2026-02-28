Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sprint MotoGPClasificación MotoGPHorario MotoGPNoah FernándezSorteo ChampionsCuadro Champions octavosHorarios octavos ChampionsRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsUcrania - España baloncestoCuadro octavos Europa LeagueCuadro octavos Conference LeagueFinal Champions 2026Asencio lesiónCarvajalTopuriaBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealPractice MotoGPOmloop NieuwsbladFrenkie de Jong lesiónLewandowskiAlcaraz SinnerCampeonato España AtletismoMathieu MessiAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Baloncesto

Nikola Jokic protagoniza una trifulca tras recibir una falta 'asesina'

Nikola Jokic fue derribado por el base del Thunder Lu Dort en el último cuarto, lo que provocó una acalorada pelea entre ambos equipos

Jokic y Dort se engancharon en el cuarto final después de una falta demasiado agresiva de Dort

Jokic y Dort se engancharon en el cuarto final después de una falta demasiado agresiva de Dort / NBA

SPORT.es

SPORT.es

Como se preveía, el enfrentamiento entre el Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets ofreció mucho drama, intensidad y baloncesto de alto nivel. El Thunder salió victorioso el viernes por la noche, derrotando a los Nuggets por 127-121 en la prórroga, en un partido que no escatimó en momentos de tensión.

La tensión alcanzó su punto álgido en el último cuarto cuando la superestrella de los Nuggets, Nikola Jokic, fue derribado por el base del Thunder, Luguentz Dort. Jokic reaccionó de inmediato, desatando una breve pero intensa pelea entre ambos equipos.

Dort recibió una falta flagrante 2 y fue expulsado del partido, mientras que Jokic y el alero del Thunder, Jaylin Williams, recibieron faltas técnicas por su participación en el altercado. A pesar del caos, el partido finalmente se decidió por la ejecución en la prórroga, y Oklahoma City cumplió.

Triple doble para Jokic

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con una actuación digna de un MVP, terminando con 36 puntos y 9 asistencias, controlando el ritmo en la recta final. Su aplomo fue crucial para sellar la victoria. Para Denver, Jamal Murray anotó 39 puntos, la mayor cantidad del partido, manteniendo a los Nuggets a tiro durante toda la noche.

Jokic sumó otro triple-doble a su palmarés, registrando 23 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias en una actuación dominante y completa. En una entrevista posterior al partido, el pívot de 31 años se mostró notablemente sereno cuando se le preguntó si temía ser lanzado junto a Dort. "Creo que no hice nada", declaró, defendiendo sus acciones durante la pelea.

Noticias relacionadas y más

Anteriormente en la sesión, ‘The Joker’ había intentado restarle importancia a la situación, negándose inicialmente a comentar sobre la jugada de Dort, antes de señalar que tales acciones "no se supone que se hagan en una cancha de baloncesto”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL