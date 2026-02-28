Nikola Jokic protagoniza una trifulca tras recibir una falta 'asesina'

Como se preveía, el enfrentamiento entre el Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets ofreció mucho drama, intensidad y baloncesto de alto nivel. El Thunder salió victorioso el viernes por la noche, derrotando a los Nuggets por 127-121 en la prórroga, en un partido que no escatimó en momentos de tensión.

La tensión alcanzó su punto álgido en el último cuarto cuando la superestrella de los Nuggets, Nikola Jokic, fue derribado por el base del Thunder, Luguentz Dort. Jokic reaccionó de inmediato, desatando una breve pero intensa pelea entre ambos equipos.

Dort recibió una falta flagrante 2 y fue expulsado del partido, mientras que Jokic y el alero del Thunder, Jaylin Williams, recibieron faltas técnicas por su participación en el altercado. A pesar del caos, el partido finalmente se decidió por la ejecución en la prórroga, y Oklahoma City cumplió.

Triple doble para Jokic

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con una actuación digna de un MVP, terminando con 36 puntos y 9 asistencias, controlando el ritmo en la recta final. Su aplomo fue crucial para sellar la victoria. Para Denver, Jamal Murray anotó 39 puntos, la mayor cantidad del partido, manteniendo a los Nuggets a tiro durante toda la noche.

Jokic sumó otro triple-doble a su palmarés, registrando 23 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias en una actuación dominante y completa. En una entrevista posterior al partido, el pívot de 31 años se mostró notablemente sereno cuando se le preguntó si temía ser lanzado junto a Dort. "Creo que no hice nada", declaró, defendiendo sus acciones durante la pelea.

Anteriormente en la sesión, ‘The Joker’ había intentado restarle importancia a la situación, negándose inicialmente a comentar sobre la jugada de Dort, antes de señalar que tales acciones "no se supone que se hagan en una cancha de baloncesto”.