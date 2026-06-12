La nieta de Donald Trump acusada de editar el vídeo de su abuelo con vítores en la final de la NBA

La nieta de Donald Trump ha sido acusada en redes sociales de editar un vídeo de su abuelo para favorecerle. Y es que el presidente estadounidense acudió al recinto del Madison Square Garden en la 'Gran Manzana' para asistir a la primera fianal de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Una presencia que no a todos los asistentes gustó. Y por ese motivo, cuando las pantallas del estadio mostraron al presidente Donald Trump durante el himno nacional, gran parte del público comenzó a abuchearlo con fuerza.

Horas después, su nieta Kai Trump subió un vídeo a su cuenta de Instagram donde aparecían los dos juntos, pero en el audio solo se escuchaban vítores y aplausos, algo completamente alejado de la realidad. Esto hizo que muchos usuarios la criticaran y la acusaran de editar el sonido para no dañar la imagen de su abuelo.

¿Audio automático?

Sin embargo, medios como Page Six aclararon que ella no editó el vídeo. En el vídeo compartido por Kai se ve que venía directamente de una aplicación llamada 15 Seconds of Fame (15SOF). Una plataforma que utiliza el reconocimiento facial para enviar a los aficionados los fragmentos exactos en los que aparecen en las pantallas del estadio.

Un portavoz de la empresa explicó a 'Page Six' que, debido a restricciones de licencias y contratos de transmisión, la aplicación añade automáticamente pistas de audio genéricas o pregrabadas con ambiente de estadio a sus clips.

Por lo tanto, sabiendo esta información, se supone que Kai Trump simplemente publicó el archivo tal y como lo recibió en su teléfono, quedando exenta de las acusaciones. Aunque esta no fue la única vez que se captó al presidente en una situación comprometida, y es que las cámaras también revelaron que por momentos Trump se estaba echando pequeñas cabezaditas.

A pesar del ruido que causó su presencia en el estadio, Trump le restó importancia a los abucheos tras el encuentro, asegurando a los periodistas que él había escuchado "principalmente aplausos" y que el ambiente general fue "muy entusiasta", explicaba a la BBC.

Los motivos de los abucheos

El motivo de la poca simpatía que generó el presidente de Estados Unidos podría deberse a la tendencia política mayoritaria de Nueva York, que se caracteriza por ser una ciudad de mayoría demócrata, donde Donald Trump suele recibir un rechazo político considerable por parte de gran parte de la población local y es muy impopular.

A este sentimiento se le suma que su presencia supuso un despliegue de seguridad masivo que llegó a retrasar a algunos aficionados y causó problemas en la circulación. Además, a esto se le suma que con motivo de su asistencia y para una mayor seguridad del presidente, la fiesta para ver el partido que se había celebrado durante semanas a las afueras del Garden se canceló.

Esta es la primera vez que un presidente durante su mandato acude a una final de la NBA, y sin duda esta primera vez será digna de recordar.