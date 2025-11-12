Los Nets de Jordi Fernández tocan fondo: décima derrota en once partidos

Los Brooklyn Nets siguen en caída libre. El equipo de Jordi Fernández volvió a perder, esta vez ante los Toronto Raptors (109-119), y encajó su décima derrota en once partidos en este inicio de temporada para olvidar.

Con un balance de 1-10, los Nets comparten el sótano de la NBA junto a los Washington Wizards (1-10) y los Indiana Pacers (1-9). En el Barclays Center, volvieron a mostrar su principal problema: una defensa inexistente.

Los canadienses los dominaron en el rebote (58-43) y aprovecharon la fragilidad local para sumar su sexto triunfo (6-5) de la mano de un gran Brandon Ingram, autor de 25 puntos, y un eficaz Immanuel Quickley, que añadió 24. Además, Scottie Barnes (15 puntos y 11 rebotes) y Jakob Poeltl (12 puntos y 10 rebotes) completaron dobles-dobles para los visitantes.

Sin reacción ni solidez

Los números de Brooklyn son demoledores: el equipo encaja 126,6 puntos por partido, la peor marca de toda la liga, y sigue sin mostrar señales de mejora en ninguno de los dos lados de la cancha.

El esfuerzo individual de Nic Claxton y Michael Porter Jr., ambos con 21 puntos, no bastó. Noah Clowney aportó 18 y el ‘rookie’ ruso Egor Demin firmó 16, pero los Nets volvieron a hundirse tras un tercer cuarto en el que los Raptors abrieron una brecha que ya no se cerró.

Lo que viene

El calendario tampoco da tregua. Los de Jordi Fernández cerrarán la semana con dos salidas complicadas ante los Orlando Magic y los Washington Wizards, antes de enfrentarse por partida doble a los Boston Celtics. Brooklyn busca aire… pero cada partido parece hundirlo un poco más.