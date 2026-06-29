El negocio redondo de Dan Gilbert con los Cleveland Cavaliers: una venta millonaria

Dan Gilbert estaría cerca de dar un paso importante en la estructura accionarial de los Cleveland Cavaliers. Según la información adelantada por medios estadounidenses, el propietario de la franquicia negocia la venta de una participación minoritaria del equipo, una operación que volvería a poner sobre la mesa el enorme crecimiento del valor de las franquicias de la NBA en los últimos años.

La operación contemplaría la venta de entre un 5 y un 10 por ciento de los Cavaliers y también de la futura franquicia de la WNBA en Cleveland al fondo de inversión Blue Owl. El acuerdo se estaría moviendo sobre una valoración cercana a los 5.500 millones de dólares, una cifra que confirma el espectacular salto económico que ha dado la organización desde la llegada de Gilbert.

Dan Gilbert, propietario de los Cavaliers / Cleveland Cavaliers

Pese a la posible entrada de nuevos inversores, Dan Gilbert mantendría el control mayoritario de la franquicia. Es decir, la venta no supondría un cambio de mando en las decisiones deportivas ni en la dirección a largo plazo del proyecto. El movimiento tendría más que ver con la entrada de capital y con el creciente interés de grandes fondos por formar parte del negocio de la NBA.

Gilbert compró los Cavaliers en 2005 por unos 375 millones de dólares. Desde entonces, la franquicia ha vivido etapas muy distintas, desde los años de reconstrucción hasta la conquista del primer anillo de su historia en 2016, liderada por LeBron James. Ahora, con un equipo que vuelve a competir en la zona alta del Este, el valor de la organización se ha multiplicado de forma extraordinaria.

La posible venta también llega en un momento de ambición deportiva para Cleveland. Los Cavs han vuelto a consolidarse como un proyecto competitivo, aunque todavía buscan dar el salto definitivo para pelear de verdad por el campeonato. Gilbert, de hecho, ya había dejado claro recientemente que la franquicia no se conforma con lo conseguido y que seguirá trabajando para alcanzar el siguiente nivel.

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En paralelo, la entrada de Blue Owl encajaría con una tendencia cada vez más habitual en el deporte profesional estadounidense. Los grandes fondos de inversión están aumentando su presencia en franquicias de la NBA, atraídos por un negocio en plena expansión, por el crecimiento internacional de la liga y por valoraciones cada vez más elevadas.