La NBA más vista de los últimos 15 años: récords históricos de audiencia

Aunque la oferta de contenidos de televisión y de plataformas sea cada vez más grande, la NBA es capaz de ser la prioridad de millones de personas. La competición norteamericana está al alza y así lo demuestran los datos de la empresa 'Nielsen', que hizo públicos los números de audiencia del día de Navidad en Estados Unidos. Unos números de récord.

Tal como anunció la propia competición, más de 47 millones de personas en el país estadounidense vieron al menos parte de la programación de los cinco partidos emitidos por ABC y ESPN. Unas cifras que, cuando se comparan con años anteriores, adquieren una gran relevancia. Y es que representan un aumento del 45% con respecto al 2024. Prácticamente la mitad.

También se mejoró la media de espectadores por cada partido, con un incremento del 4% respecto al año anterior. Alrededor de 5,5 millones de espectadores hubo de promedio en cada uno de los cinco encuentros. El mayor éxito fue el Cleveland Cavaliers - New York Knicks, que tuvo emoción hasta los últimos instantes, con una gran remontada del conjunto liderado por Jalen Brunson.

Los otros partidos no se quedaron muy atrás. El partido entre San Antonio y Oklahoma, uno de los más atractivos de la cartelera por el dominio de los Spurs, fue el más visto en el horario de la tarde de Navidad desde 2017. Un caso similar sucedió en el duelo entre Dallas y Golden State, que fue el más visto en su franja desde 2019. Un éxito absoluto.

El pastel no solo se repartió entre las televisiones. También hubo récords para las redes sociales, que se consolidaron como la marca deportiva (NBA) más vista en el día de Navidad, con un total de 1.600 millones visualizaciones de contenido, según la información aportada por 'Videocites'. Un incremento del 23% del año anterior, que queda totalmente eclipsado por las espectaculares cifras de 2025.

El día de Navidad demostró que la NBA funciona. Una tendencia que ya se estaba observando a inicio de temporada, cuando las cadenas lograron de nuevo la mejor marca de los últimos 15 años: más de 60 millones de espectadores durante el primer mes de la fase regular. Además, el NBA League Pass ha experimentado un aumento del 10% de suscripciones.

Récords en los pabellones

En cuanto a la asistencia en las pistas, se mantiene la tendencia del año pasado, siendo el segundo mejor registro de la historia de la NBA, con una ocupación cercana al 97% en todos los pabellones del país. Una de las explicaciones, además de la innovación en los espectáculos, es la velocidad de los partidos. El ritmo de los encuentros ha aumentado y los ataques son cada vez más rápidos.

Un cambio muy positivo para el aficionado, pero no tanto para el jugador. El ritmo vertiginoso al que está sometido la NBA está afectando a sus estrellas a nivel físico. Muchas lesiones y gestión de minutos para no llegar totalmente destrozados a la fase más importante de la temporada: los playoffs. ¿Volverán a batirse récords en el mes de junio? Visto lo visto, parece muy probable.