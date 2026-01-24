La NBA suspende el encuentro entre Warriors y Timberwolves por disturbios en Minneápolis

La NBA pospuso el partido de este sábado entre los Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, en Minneápolis debido a la creciente tensión tras un enfrentamiento con agentes federales el sábado por la mañana, que terminó con un hombre muerto a tiros.

En un comunicado, la NBA indicó que el partido se pospuso "para priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis". La liga tiene previsto jugar el partido el domingo a las 5:30 p.m. hora local en el Este, 23.30 de la noche en España Los Warriors y los Timberwolves también tienen programado otro partido en el centro de Minneapolis el lunes por la noche.

El jefe de policía de Minneápolis, Brian O'Hara, confirmó que un hombre de 37 años de Minneapolis murió en el tiroteo del sábado, pero se negó a revelar su identidad. Añadió que la información sobre los hechos que precedieron al tiroteo era limitada.

Un enfermero, tiroteado

El hombre que murió a tiros era Alex Pretti, enfermero de la UCI, según informaron sus padres. El agente que disparó es un veterano de la Patrulla Fronteriza con ocho años de servicio, según fuentes federales.

La gente mostró si inginación por la libertad con la que los agentes detienen y expulsan a ciudadanos norteramericanos / ACB

Este es el tercer tiroteo y la segunda muerte en Minneapolis este mes en el que está involucrado un agente federal, lo que ha provocado protestas continuas en toda la ciudad a pesar de las bajas temperaturas.

Miles de personas marcharon por el centro de Minneapolis el viernes por la tarde, exigiendo el fin de la operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado. Las multitudinarias protestas pasaron cerca del Target Center y del hotel donde se hospedaba el equipo de los Warriors en el centro de la ciudad.

El tiroteo del sábado por la mañana ocurrió a unos tres kilómetros al sur del estadio, lo que provocó otra ronda de protestas por parte de los ciudadanos locales.