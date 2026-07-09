NBA Summer League 2026: Horario y dónde ver todos los partidos de la pretemporada de baloncesto

Durante los próximos días, entre el jueves 9 de julio y el domingo 19 de julio, los equipos de todas las conferencias de la NBA se enfrentarán entre sí para descubrir los nuevos talentos a través de la NBA Summer League, y aquí descubrirás los horarios y cómo verlo en España.

En este período de pretemporada, donde las franquicias ponen a prueba sus plantillas actualizadas para determinar quiénes darán el salto con un contrato profesional a la temporada regular, tendrán lugar 53 partidos en la fase regular más los playoffs, dentro de los cuales sobresaldrán seis nombres nacionales.

Particularmente, Aday Mara (Thunder), Baba Miller (Clippers), Sergio de Larrea (Mavericks), Guillermo Diaz GrahamJorge Díaz Graham (Mavericks) y Eli John Ndiaye (Hawks) atraen las miradas de los expertos para determinar la viabilidad de sus presencias en las pistas más competitivas del deporte.

Asimismo, esta edición de la NBA Summer League traerá consigo la "Regla del Un Tiro Libre", una nueva dinámica de juego para probar su eventual inclusión oficial: las faltas, en lugar de dar entre 1 a 3 tiros libres, se resolverán con un único intento, el cual valdrá el mismo total de puntos que los tiros originales que remplaza, y no aplicará ni en los últimos dos minutos del 4° cuarto ni en sobretiempo.

La meta de esta variación es reducir el tiempo muerto de los enfrentamientos y lograr que fluyan con menos interrupciones, aunque no se trata de la primera ocasión que se implementa pues la G League, la liga menor de baloncesto, la viene ejecutando desde hace años.

En cualquier caso, el choque de los mejores talentos del Draft es el principal atractivo de la competición, con figuras sobresalientes, además de las ya mencionadas, como Cameron Boozer, Caleb Wilson, Morez Johnson Jr. y Yaxel Lendeborg, por lo que el regreso de la disciplina a la actividad será por todo lo alto.

HORARIO DE LA NBA SUMMER LEAGUE 2026

Los partidos de la NBA Summer League 2026 se disputarán entre hoy jueves 9 de julio y el domingo 19 de julio, y se regirán en España bajo los siguientes horarios:

Jueves 9 de julio

21:30: Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans.

Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans. 22:30: San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks (DAZN) .

San Antonio Spurs vs. Atlanta Hawks . 23:30: Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers.

Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers. 01:00 (del viernes 10): Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks. 01:30 (del viernes 10): Charlotte Hornets vs. Orlando Magic.

Charlotte Hornets vs. Orlando Magic. 03:00 (del viernes 10): Utah Jazz vs. Washington Wizards.

Utah Jazz vs. Washington Wizards. 05:00 (del viernes 10): Sacramento Kings vs. LA Clippers.

Viernes 10 de julio

22:00: Milwaukee Bucks vs. Miami Heat.

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat. 22:30: Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers (DAZN) .

Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers . 00:00 (del sábado 11): Brooklyn Nets vs. New York Knicks.

Brooklyn Nets vs. New York Knicks. 00:30 (del sábado 11): Houston Rockets vs. Denver Nuggets (DAZN) .

Houston Rockets vs. Denver Nuggets . 02:00 (del sábado 11): Chicago Bulls vs. Memphis Grizzlies.

Chicago Bulls vs. Memphis Grizzlies. 03:00 (del sábado 11): Boston Celtics vs. Toronto Raptors.

Boston Celtics vs. Toronto Raptors. 04:00 (del sábado 11): Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers.

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers. 05:00 (del sábado 11): Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns.

Sábado 11 de julio

21:30: Miami Heat vs. Orlando Magic.

Miami Heat vs. Orlando Magic. 22:00: New Orleans Pelicans vs. Charlotte Hornets (DAZN) .

New Orleans Pelicans vs. Charlotte Hornets . 23:30: Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers.

Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers. 00:00 (del domingo 12): New York Knicks vs. San Antonio Spurs (DAZN) .

New York Knicks vs. San Antonio Spurs . 01:30 (del domingo 12): Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves. 02:00 (del domingo 12): Atlanta Hawks vs. Brooklyn Nets.

Atlanta Hawks vs. Brooklyn Nets. 03:30 (del domingo 12): Houston Rockets vs. Toronto Raptors.

Houston Rockets vs. Toronto Raptors. 04:00 (del domingo 12): Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks.

Domingo 12 de julio

21:00: Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans (DAZN) .

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans . 22:00: Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons.

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons. 23:00: Charlotte Hornets vs. Boston Celtics (DAZN) .

Charlotte Hornets vs. Boston Celtics . 00:00 (del lunes 13) : Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors.

: Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors. 01:00 (del lunes 13) : Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers.

: Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers. 02:00 (del lunes 13) : Sacramento Kings vs. Washington Wizards.

: Sacramento Kings vs. Washington Wizards. 03:00 (del lunes 13) : San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks.

: San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks. 04:00 (del lunes 13): LA Clippers vs. Utah Jazz.

Lunes 13 de julio

22:00: Detroit Pistons vs. New York Knicks.

Detroit Pistons vs. New York Knicks. 22:30: Toronto Raptors vs. Indiana Pacers (DAZN) .

Toronto Raptors vs. Indiana Pacers . 00:00 (del martes 14) : Atlanta Hawks vs. Boston Celtics.

: Atlanta Hawks vs. Boston Celtics. 01:00 (del martes 14) : Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies.

: Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies. 02:00 (del martes 14) : Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers.

: Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers. 03:00 (del martes 14) : Chicago Bulls vs. Utah Jazz.

: Chicago Bulls vs. Utah Jazz. 04:00 (del martes 14) : Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks.

: Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks. 05:00 (del martes 14): Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers.

Martes 14 de julio

22:00: Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets.

Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets. 00:00 (del miércoles 15) : Sacramento Kings vs. Brooklyn Nets.

: Sacramento Kings vs. Brooklyn Nets. 01:00 (del miércoles 15) : Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors.

: Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors. 02:00 (del miércoles 15) : Washington Wizards vs. Chicago Bulls.

: Washington Wizards vs. Chicago Bulls. 03:00 (del miércoles 15) : Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder.

: Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder. 04:00 (del miércoles 15): LA Clippers vs. Los Angeles Lakers.

Miércoles 15 de julio

21:30: Indiana Pacers vs. Minnesota Timberwolves.

Indiana Pacers vs. Minnesota Timberwolves. 22:00: Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers (DAZN) .

Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers . 23:30: New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers.

New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers. 00:00 (del jueves 16) : Phoenix Suns vs. Detroit Pistons (DAZN) .

: Phoenix Suns vs. Detroit Pistons . 01:30 (del jueves 16) : Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets.

: Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets. 02:00 (del jueves 16) : Boston Celtics vs. Sacramento Kings.

: Boston Celtics vs. Sacramento Kings. 03:30 (del jueves 16) : Utah Jazz vs. San Antonio Spurs.

: Utah Jazz vs. San Antonio Spurs. 04:30 (del jueves 16): Washington Wizards vs. LA Clippers.

Jueves 16 de julio

22:00: Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder.

Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder. 22:30: Brooklyn Nets vs. Houston Rockets (DAZN) .

Brooklyn Nets vs. Houston Rockets . 00:00 (del viernes 17): Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls.

Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls. 01:00 (del viernes 17): Golden State Warriors vs. New York Knicks.

Golden State Warriors vs. New York Knicks. 02:00 (del viernes 17): Memphis Grizzlies vs. Atlanta Hawks.

Memphis Grizzlies vs. Atlanta Hawks. 03:00 (del viernes 17) : Toronto Raptors vs. Miami Heat.

: Toronto Raptors vs. Miami Heat. 04:00 (del viernes 17): Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets.

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