La NBA reúne en Estambul a 78 de las mayores promesas del baloncesto mundial

La NBA, la FIBA y la Federación Turca de Baloncesto han puesto en marcha en Estambul la primera edición del Men’s Basketball Without Borders Next Up, un nuevo formato destinado a reunir a algunos de los jugadores jóvenes más prometedores del panorama internacional. El campamento, que se celebra hasta el 29 de agosto en el Basketbol Gelişim Merkezi, cuenta con 78 talentos en edad de instituto procedentes de 44 países y territorios de seis continentes.

La iniciativa combina trabajo técnico, competición y formación fuera de la pista. Los participantes pasan por pruebas físicas, ejercicios de movilidad, estaciones de desarrollo individual, partidos de tres contra tres y cinco contra cinco y sesiones centradas en liderazgo y habilidades personales. Todo ello bajo la supervisión de jugadores, entrenadores y leyendas vinculadas a la NBA y la FIBA.

Varios participantes del BWB Next Up 2026 trabajan durante una de las sesiones de entrenamiento celebradas en Estambul. / Getty Images

Entre los nombres presentes figuran Kenny Atkinson, entrenador de Cleveland Cavaliers, las leyendas Vlade Divac y Danilo Gallinari, los campeones de la NBA Brook Lopez y Khris Middleton, además de Jalen Suggs, Saddiq Bey, Thomas Bryant o Bub Carrington. También participan técnicos como Caron Butler y Ekpe Udoh.

El estreno de BWB Next Up coincide con el 25 aniversario de Basketball Without Borders, el programa de desarrollo global impulsado por la NBA y la FIBA desde 2001. En este tiempo, la iniciativa ha reunido a más de 4.900 jugadores. Un total de 155 antiguos participantes han llegado posteriormente a la NBA o la WNBA, mientras que cerca de 1.500 han terminado representando a sus selecciones nacionales absolutas.

La representación española corre a cargo de Eghosa Odeje, incluido en una convocatoria que refleja el alcance internacional del campamento. La cita de Estambul servirá además como vía de acceso a los futuros BWB All-Star, ya que los jugadores con mejor rendimiento podrán ser seleccionados para los campamentos vinculados al NBA All-Star y al WNBA All-Star.

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El programa concluirá el sábado 29 de agosto con un concurso de triples, situaciones de final de partido, los playoffs y las finales. La jornada terminará con la entrega de premios individuales, entre ellos el MVP del campamento, el mejor defensor y el reconocimiento a la deportividad.