La NBA, en su 'Prime'

Berlín y Londres vibraron la semana pasada con dos grandes duelos entre los Memphis Grizzlies y los Orlando Magic. Aldama, los hermanos Wagner, Tristan da Silva… fueron algunos de los europeos protagonistas en unos encuentros que sirvieron a la liga como escaparate para promocionar su futura competición en el Viejo Continente.

Con el proyecto impulsado por Adam Silver en el aire, la NBA volvió a triunfar con dos partidos que llenaron ambos pabellones en dos de las ciudades más importantes de Europa. De hecho, la NBA cuenta cada vez con más jugadores extranjeros, y esto ha despertado el interés de muchos aficionados en todo el mundo. Por eso, el acuerdo de 11 años entre la mejor liga del mundo y Prime Video ha sido clave para satisfacer las necesidades de los aficionados, incluidas las de España.

Estos son los partidos disponibles en Prime Video para lo que queda de enero y para el próximo febrero / Prime Video

Una revolución en la manera de vivir la experiencia

Para el aficionado español, la ventaja es clara. La NBA llega incluida en la suscripción, sin coste adicional, con partidos disponibles en directo y con comentarios en castellano, lo que convierte cada jornada en algo mucho más fácil de seguir, incluso cuando los horarios no ayudan. Además, Prime Video suma una capa extra de información durante la retransmisión, con la posibilidad de consultar estadísticas en directo mientras se juega, para seguir al instante el rendimiento de jugadores y equipos. Y, más allá del directo, la plataforma completa la experiencia con reportajes, documentales y contenidos especiales que acercan la liga desde dentro y dan contexto a historias, estrellas y rivalidades.

El pacto entre la NBA y Prime Video incluye 87 partidos por temporada para los miembros Prime en España, de los cuales ya se han consumido algunos a estas alturas del curso. De hecho, la Emirates NBA Cup ya se ha disputado, y dentro del paquete estaban siete partidos de sus rondas eliminatorias. Además, se incluyen todos los partidos del SoFi NBA Play-In, un tercio de los encuentros de primera y segunda ronda de los Playoffs, una serie de Finales de Conferencia cada año y, en seis de las once temporadas del acuerdo, también las Finales de la NBA.

Cómo ver la NBA con tu suscripción de Prime

Si ya tienes Amazon Prime, basta con entrar en Prime Video desde el móvil, la tele o el ordenador y buscar el apartado de deportes o los eventos en directo cuando haya partido. En España, los encuentros programados aparecen destacados y se reproducen como cualquier otro contenido de la plataforma, con la ventaja de poder volver a ellos bajo demanda si el horario no acompaña. Es muy fácil poder disfrutar de la NBA gracias a tu suscripción de Prime.