La NBA pone fin a una era en España

La NBA y DAZN han alcanzado un acuerdo de colaboración multianual, que permitirá a la plataforma de streaming deportiva emitir partidos en directo y programación original en España desde esta misma temporada, que arranca el próximo miércoles 22 de octubre. De esta forma, Movistar ya no emitirá la liga norteamericana después de más de 25 años cubriendo el baloncesto estadounidense.

DAZN emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027, además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español.

Estos partidos y contenidos de la NBA se podrán ver en los planes Baloncesto, Premium y Made in USA de DAZN. Los planes Baloncesto y Premium incluyen también todos los encuentros de Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa. DAZN se unirá a Prime Video y ambas serán las encargadas de emitir la NBA en España.

"Estamos muy contentos de incorporar a nuestra oferta la NBA, una de las ligas más espectaculares y seguidas del mundo, y ofrecer a los fans en España la experiencia interactiva, digital y enriquecida característica de DAZN. El acuerdo refuerza además la oferta de contenidos del plan Baloncesto que acabamos de lanzar, convirtiéndolo en la propuesta más completa y accesible para los amantes del basket en nuestro país", destacó Óscar Vilda, CEO de la plataforma deportiva para España y Portugal.

"El baloncesto y la NBA son una parte esencial de la cultura deportiva en España . A medida que nos adaptamos a la evolución del panorama mediático, el alcance nacional y la experiencia digital de DAZN permitirán acercar la emoción de la liga a nuestra comunidad de aficionados en España de un modo nuevo y creativo, y nos ayudarán a seguir impulsando el crecimiento del baloncesto en todo el país", dijo Bastien Lacheny, vicepresidente de Distribución Global Media para Europa y Oriente Medio.

No será fácil seguir el baloncesto este año en España. Todo se ha dividido en piezas y serán necesarias varias plataformas para seguirlo de manera completa. En Movistar, se ofrecerá la Euroliga, en DAZN todo el baloncesto nacional y parte de la NBA, mientras que Prime Video tiene los derechos para un mayor catálogo de partidos de la liga norteamericana.