NBA Playoffs 2026: cuadro, resultados, horarios y dónde ver en TV los partidos
La mejor liga de baloncesto del mundo entra en su fase decisiva de la temporada
La primera ronda de los playoffs NBA 2026 ya está en marcha y el cuadro empieza a dejar eliminatorias con claro sabor decisivo. Después de los primeros partidos, varias series llegan a un punto clave, con equipos que ya tienen ventaja importante y otros cruces completamente abiertos que prometen alargarse hasta los últimos encuentros. La lucha por avanzar a las semifinales de conferencia se aprieta tanto en el Este como en el Oeste, donde cada victoria puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.
En la Conferencia Este, los Boston Celtics han tomado una ventaja sólida ante los Philadelphia 76ers, mientras que los duelos entre New York Knicks y Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors se mantienen igualados y con máxima tensión. También destaca la serie entre Detroit Pistons y Orlando Magic, donde Orlando ha conseguido ponerse por delante y presionar a Detroit en una eliminatoria que todavía tiene mucho por decidir.
En la Conferencia Oeste, el panorama empieza a estar más definido para algunos favoritos. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers han conseguido abrir brecha en sus respectivas series, aunque todavía quedan partidos importantes por disputarse y varios rivales buscan reaccionar antes de quedar eliminados. Con resultados ya disputados, próximos horarios confirmados y sedes definidas, la primera ronda de los playoffs de la NBA entra en una semana decisiva para conocer qué equipos siguen vivos en la pelea por el anillo.
Resultados y partidos de la primera ronda de los playoffs
Conferencia Este
Detroit Pistons contra Orlando Magic
General Magic 2-1
- Partido 1 Magic 112, Pistons 101
- Partido 2 Pistons 98, Magic 83
- Partido 3 Magic 113, Pistons 105
- Partido 4 Pistons en Orlando, martes 28 de abril, 2.00 h, Kia Center
- Partido 5 Magic en Detroit, jueves 30 de abril, 1.00 h, Little Caesars Arena
- Partido 6 Pistons en Orlando, viernes 1 de mayo, hora por confirmar, Kia Center, si es necesario
- Partido 7 Magic en Detroit, domingo 3 de mayo, hora por confirmar, Little Caesars Arena, si es necesario
Boston Celtics contra Philadelphia 76ers
General Celtics 3-1
- Partido 1 Celtics 123, 76ers 91
- Partido 2 76ers 111, Celtics 97
- Partido 3 Celtics 108, 76ers 100
- Partido 4 Celtics 128, 76ers 96
- Partido 5 76ers en Boston, miércoles 29 de abril, 1.00 h, TD Garden
- Partido 6 Celtics en Philadelphia, jueves 30 de abril, hora por confirmar, Xfinity Mobile Arena, si es necesario
- Partido 7 76ers en Boston, sábado 2 de mayo, hora por confirmar, TD Garden, si es necesario
New York Knicks contra Atlanta Hawks
General empatado 2-2
- Partido 1 Knicks 113, Hawks 102
- Partido 2 Hawks 107, Knicks 106
- Partido 3 Hawks 109, Knicks 108
- Partido 4 Knicks 114, Hawks 98
- Partido 5 Hawks en NYC, miércoles 29 de abril, 2.00 h, Madison Square Garden
- Partido 6 Knicks en Atlanta, jueves 30 de abril, hora por confirmar, State Farm Arena
- Partido 7 Hawks en NYC, sábado 2 de mayo, hora por confirmar, Madison Square Garden, si es necesario
Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors
General empatado 2-2
- Partido 1 Cavaliers 126, Raptors 113
- Partido 2 Cavaliers 115, Raptors 105
- Partido 3 Raptors 126, Cavaliers 104
- Partido 4 Raptors 93, Cavaliers 89
- Partido 5 Raptors en Cleveland, jueves 30 de abril, 1.30 h, Rocket Arena
- Partido 6 Cavaliers en Toronto, viernes 1 de mayo, hora por confirmar, Scotiabank Arena
- Partido 7 Raptors en Cleveland, domingo 3 de mayo, hora por confirmar, Rocket Arena, si es necesario
Conferencia Oeste
Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns
General Thunder 3-0
- Partido 1 Thunder 119, Suns 84
- Partido 2 Thunder 120, Suns 107
- Partido 3 Thunder 121, Suns 109
- Partido 4 Thunder en Phoenix, martes 28 de abril, 3.30 h, Mortgage Matchup Center
- Partido 5 Suns en OKC, jueves 30 de abril, 3.30 h, Paycom Center, si es necesario
- Partido 6 Thunder en Phoenix, viernes 1 de mayo, hora por confirmar, Mortgage Matchup Center, si es necesario
- Partido 7 Suns en OKC, domingo 3 de mayo, hora por confirmar, Paycom Center, si es necesario
San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers
General Spurs 3-1
- Partido 1 Spurs 111, Trail Blazers 98
- Partido 2 Trail Blazers 106, Spurs 103
- Partido 3 Spurs 120, Trail Blazers 108
- Partido 4 Spurs 114, Trail Blazers 93
- Partido 5 Trail Blazers en San Antonio, miércoles 29 de abril, 3.30 h, Frost Bank Center
- Partido 6 Spurs en Portland, jueves 30 de abril, hora por confirmar, Moda Center, si es necesario
- Partido 7 Trail Blazers en San Antonio, sábado 2 de mayo, hora por confirmar, Frost Bank Center, si es necesario
Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves
General Timberwolves 3-1
- Partido 1 Nuggets 116, Timberwolves 105
- Partido 2 Timberwolves 119, Nuggets 114
- Partido 3 Timberwolves 113, Nuggets 96
- Partido 4 Timberwolves 112, Nuggets 96
- Partido 5 Timberwolves en Denver, martes 28 de abril, 4.30 h, Ball Arena
- Partido 6 Nuggets en Minnesota, jueves 30 de abril, hora por confirmar, Target Center, si es necesario
- Partido 7 Timberwolves en Denver, sábado 2 de mayo, hora por confirmar, Ball Arena, si es necesario
Los Angeles Lakers contra Houston Rockets
General Lakers 3-1
- Partido 1 Lakers 107, Rockets 98
- Partido 2 Lakers 101, Rockets 94
- Partido 3 Lakers 112, Rockets 108 en prórroga
- Partido 4 Rockets 115, Lakers 96
- Partido 5 Rockets en LA, jueves 30 de abril, 4.00 h, Crypto.com Arena
- Partido 6 Lakers en Houston, viernes 1 de mayo, hora por confirmar, Toyota Center, si es necesario
- Partido 7 Rockets en LA, domingo 3 de mayo, hora por confirmar, Crypto.com Arena, si es necesario
Dónde ver los playoffs
En España, los playoffs de la NBA podrán seguirse a través de DAZN, Prime Video y NBA League Pass.
