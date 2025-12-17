Las NBA piensa en 32 franquicias: ¿Las Vegas y Seattle?

La NBA hace de todo, menos quedarse de brazos cruzados. Mientras uno de sus mayores proyectos es el desembarco en Europa, también se mueven fichas dentro de la liga norteamericana. El conformismo no cuaja con el estilo de vida de Adam Silver, que tiene en su mente una nueva revolución para los próximos años: pasar de 30 a 32 franquicias.

No es una noticia del todo sorprendente, ya que lleva años barajándose esta posibilidad. Hay dos franquicias que reclaman un hueco en la liga norteamericana y son las máximas favoritas para tener representación en el baloncesto estadounidense: Seattle y Las Vegas. En el caso de los primeros, ya tuvieron un equipo hasta que los SuperSonics se mudaron a Oklahoma City en el año 2008.

"No es ningún secreto que estamos considerando este mercado en Las Vegas. Estamos considerando Seattle. También hemos considerado otros mercados. Diría que quiero ser cauteloso con la idea de que, de alguna manera, estamos tentando a estos mercados, porque sé que llevamos tiempo hablando de ello", aseguró Adam Silver, que no dudó en reconocer que "Seattle y Las Vegas son dos ciudades increíbles".

Silver también confirmó que en algún momento de 2026 se tomará la decisión, por lo que una de las incógnitas que persiguen a la NBA durante varios años está llegando a su fin. No parece que haya ninguna franquicia que vaya a competir contra Seattle y Las Vegas, por lo que si se confirma la expansión a 32 equipos, la plaza para ambos está prácticamente asegurada.

En el caso de Las Vegas, aunque nunca haya tenido una franquicia en la NBA, sí la tiene en la WNBA: las Aces. "No tengo ninguna duda de que Las Vegas, a pesar de todos los demás equipos de las Grandes Ligas que están aquí ahora, las demás propiedades del entretenimiento, esta ciudad podría apoyar a un equipo de la NBA", afirmó el comisionado. Si ya es un destino atractivo para el turista, todavía lo sería más si dentro del itinerario estuviese el ir a ver un partido de la liga norteamericana.

Más detalles sobre el desembarco de la NBA en Europa

Silver también tuvo tiempo, antes de la final de la NBA Cup entre los Knicks y los Spurs, para hablar sobre el proyecto de la competición en el Viejo Continente. "Diría que estamos abriendo una red muy amplia ahora mismo y, básicamente, les sugerimos a todos los interesados que vengan a ver a nuestros banqueros, nos expliquen por qué les interesa, cómo ven la oportunidad, qué recursos invertirían en la creación de un equipo, y luego recopilaremos toda esa información", desveló.

La idea es que haya novedades a partir del próximo mes, precisamente cuando se disputarán dos partidos de la temporada regular de la NBA en Londres y Berlín. "Y creo que, a finales de enero o en enero, estaremos en condiciones de tener conversaciones más serias con los interesados", finalizó.