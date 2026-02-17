La NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama

El fin de semana pasado se celebró el All-Star de la NBA en Los Ángeles con un nuevo formato triangular que enfrentaba a los mejores jugadores de la liga distribuidos en tres equipos.

Los del Equipo Mundo estaban compuestos por las estrellas internacionales como Luka Doncic o Nikola Jokic; el USA Stripes, con veteranos como LeBron James o Stephen Curry; y los USA Stars, con jugadores más jóvenes como Cade Cunningham o Tyrese Maxey.

El Team Stars se proclamó campeón del All-Star Game de la NBA 2026 / CHRIS TORRES / EFE

Aunque el duelo de exhibición se lo llevaron los Stars con Anthony Edwards como el MVP de la noche, desde nuestra perspectiva llamó la atención un detalle que casi pasa inadvertido antes el salto inicial.

El error viral del fin de semana

Durante la presentación de las estrellas, apareció un mapa en los marcadores electrónicos indicando visualmente la silueta del país de cada integrante del Equipo Mundo. Así, mostraron la silueta de Serbia al dar la bienvenida a Jokic, la de Camerún al hacerlo con Siakam o la de Canadá, con Murray.

Sin embargo, durante la bienvenida al gigante francés, Victor Wembanyama, la NBA cometió un error: situó a Catalunya como parte de la nación del 'alien' de la liga, situando la frontera unos kilómetros dentro de su territorio.

Victor Wembanyama era uno de los principales atractivos de la última noche del fin de semana del All-Star de la NBA. / ·

El problema es que la liga tomó como referencia un mapa de la época del imperio carolingio, del año 1000, cuando se produjo la fragmentación de la superpotencia protoeuropea. Además, esa referencia no incluía la isla de Córcega, parte de Francia, ni la zona del Rin y el Jura.

La cuenta francesa de la NBA publicó el vídeo de presentación de 'Wemby' en sus redes y los comentarios no tardaron en percatarse del error: "Sólo los estadounidenses cometerían así errores. Es una falta de respeto y poco profesional. Qué vergüenza", señalan.

"Y pensar que los estadounidenses acuden a las mejores universidades pero son incapaces de reconocer a un país...", apunta otro usuario de X sorprendido, algo parecido a otro que no entiende cómo "no son capaces ni de trazar bien un mapa". En definitiva, un error de peso que era demasiado fácil de solucionar como para dejarlo pasar y mostrarlo en uno de los eventos más vistos de la temporada.