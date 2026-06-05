NBA
La NBA expulsa de por vida a dos aficionados que planearon un selfie con Wembanyama
Un aficionado interrumpió el encuentro entre San Antonio y New Yorl Knicks para realizarse un selfie con la estrella de los Spurs, y acabó detenido rápidamente junto a un colaborador en el incidente
Un aficionado que irrumpió en la cancha del Frost Bank Center durante el último cuarto de las Finales de la NBA del miércoles por la noche con victoria de los Knicks, y que intentó tomarse una selfie con la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, fue arrestado y vetado de por vida de todos los estadios de la NBA, según informó un portavoz de la Liga estadounidense . El incidente ocurrió a falta de 6:28 para el final, con Nueva York ganando 92-86.
El aficionado entró corriendo a la cancha con un móvil en la mano derecha, se detuvo frente a Wembanyama y el pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, cerca de la línea de tres puntos, y dos guardias de seguridad lo apartaron rápidamente cuando intentaba tomar la foto. "Una segunda persona también recibirá una suspensión de por vida por su participación en el incidente", declaró el portavoz de la NBA.
Las repeticiones mostraron a Wembanyama con expresión confusa y sonriendo hacia el teléfono mientras el aficionado se le acercaba. "Nunca había estado en esa situación", dijo Wembanyama. "No supe cómo reaccionar. Me sorprendió mucho, casi tanto como aquella vez que un murciélago cruzó la cancha", antes de un partido de enero de 2024 contra los Minnesota Timberwolves.
Expulsión de por vida
Tras el partido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, restó importancia al incidente con el aficionado, calificándolo de alboroto sin importancia. "No creo que haya sido un incidente grave", dijo. "Creo que la seguridad lo sacó de allí. Creo que todos siguieron con la jugada",dijo.
El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró el jueves que el problema de los espectadores que invaden la cancha durante los partidos es "desafortunadamente parte de todos los deportes" y se mostró claramente disgustado por lo sucedido y anunció consecuencias graves para ellos.
"Incluso dudo en llamar a esa persona aficionado", dijo Silver tras asistir a un evento de servicio comunitario en San Antonio. "Parecía tener una segunda intención al hacerlo. La otra cara de la moneda de la atención mundial es que alguien se da cuenta de que existe una enorme plataforma para hacer tonterías. Se le prohibirá la entrada de por vida, no solo al Frost Bank Center, sino a todos los estadios de la NBA. Las consecuencias son drásticas si se hace esto", reiteró Silver.
La Fiscalía del Condado de Bexar emitió un comunicado el jueves confirmando que el aficionado que ingresó a la cancha era menor de edad, y añadió: "Tenemos prohibido por ley divulgar cualquier información o detalle sobre el caso".
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