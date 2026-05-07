La NBA despega en audiencias en los playoffs: los mejores números desde 1993

La primera ronda de los playoffs confirmó el gran momento televisivo de la NBA. La liga alcanzó una media de 4 millones de espectadores por partido en sus retransmisiones a través de ABC, ESPN, Amazon Prime Video, NBC y Peacock, un dato que representa un crecimiento del 22 % respecto al año anterior.

La cifra tiene un valor especial porque supone el mejor registro de esta fase desde 1993, una época muy distinta para el consumo deportivo y muy anterior al peso actual de las plataformas digitales. El resultado refuerza la capacidad de la NBA para reunir audiencia tanto en televisión tradicional como en streaming. Aquel año, los Bulls de Jordan se llevaron las Finales de la NBA ante los Phoenix Suns.

Tatum y Brown, las estrellas de los Celtics / Boston Celtics

Uno de los factores decisivos fue la presencia de NBC en televisión abierta, que amplió el alcance de varios encuentros y ayudó a elevar el promedio general. Aun así, el impulso no dependió solo de esa ventana, ya que los otros grandes socios de derechos también mejoraron sus datos y contribuyeron al avance global.

El formato competitivo también jugó a favor. Seis de las ocho eliminatorias llegaron al menos al sexto partido y tres tuvieron que resolverse en un séptimo encuentro. Esa igualdad mantuvo el interés durante más días y convirtió la primera ronda en una de las más atractivas de los últimos años.

El gran pico llegó con el séptimo partido entre 76ers y Celtics, que reunió a 11 millones de espectadores en NBC y Peacock. El duelo se colocó entre los partidos de primera ronda más vistos en la historia de la NBA y fue el encuentro de esta instancia con mayor audiencia en 27 años.

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La tendencia ya venía siendo positiva desde la temporada regular, que cerró con una subida del 16 % y su mejor nivel de audiencia en siete años. Algo que refuerza su valor económico comercial ante televisiones, plataformas, patrocinadores y anunciantes. Con estos datos, la NBA confirma que su producto mantiene una notable capacidad de crecimiento en un mercado cada vez más fragmentado.