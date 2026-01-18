La NBA conquista Europa con dos noches de lujo en Berlín y Londres

La NBA dejó un fin de semana redondo en Europa con dos partidos de temporada regular que tuvieron de todo. Reinó un ambiente de gran evento, con alguna remontada incluida, muchas estrellas y dos ciudades volcadas con el show siempre ofrece la mejor liga del mundo. Primero fue Berlín, con un estreno histórico. Luego llegó Londres, que volvió a acoger un partido oficial tras varios años.

Un estreno muy casero

El jueves 15 de enero, Berlín vivió el primer partido de la historia de la NBA de temporada regular en Alemania. Y el juego no decepcionó. Memphis empezó mejor y llegó a tener una ventaja clara, pero Orlando fue entrando poco a poco en el choque, subió el nivel en defensa y cambió la historia tras el descanso.

Moritz Wagner, uno de los jugadores más aclamados por el público en Berlín / Ebrahim Noroozi / AP

Paolo Banchero (26 puntos y 13 rebotes) y Franz Wagner (18 puntos y 9 rebotes), quien volvió a jugar, se consagraron como las grandes estrellas de una noche que dejó una de las mejores jugadas de la temporada con un espectacular mate de Anthony Black ante cuatro defensores de Memphis. Al final, los Magic se llevaron el triunfo por 118-111 en una noche que fue más que baloncesto fue una presentación oficial de la NBA ante el público alemán y el regreso a casa de tres jugadores: los hermanos Wagner y Tristan da Silva.

Londres nunca falla

El domingo 18, el turno fue para Londres. El partido tenía un ingrediente clave: Ja Morant volvía después de perderse varios encuentros por molestias en la pantorrilla. Y se notó desde el inicio. Morant puso ritmo, energía y espectáculo. Terminó con 24 puntos y 13 asistencias y lideró a Memphis en un triunfo claro por 126-109. Orlando lo pasó mal en la primera mitad, porque los Grizzlies salieron muy agresivos y abrieron distancia rápido. Los Magic mejoraron al final, pero ya era tarde para cambiar el resultado

Ja Morant, el gran líder de los Grizzlies en Londres / Kin Cheung / AP

Este encuentro fue el 10º partido de temporada regular jugado en Londres. Además, sumando pretemporada y temporada regular, Londres alcanza 16 partidos NBA desde 1993 (entre equipos NBA), contando esta edición.

Más que un show, un escaparate

Más allá de los resultados, estos dos partidos sirven como escaparate. La NBA está usando este tipo de citas para medir el interés, ver cómo responden las ciudades y seguir abriendo mercado. Todo ocurre en un momento en el que la liga está explorando la idea de impulsar una competición en Europa junto a la FIBA. Berlín y Londres han sido, en la práctica, dos pruebas perfectas, donde han destacado los pabellones llenos, el ruido mediático y una sensación clara de que, si la NBA quiere dar un paso más en el continente, el público está listo.