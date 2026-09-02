La NBA castiga con dureza a los Clippers por el caso Kawhi Leonard

La NBA ya ha tomado una decisión sobre uno de los casos que llevaba meses sobrevolando la competición. Shams Charania, de ESPN, adelantó la resolución antes de que la propia liga la hiciera oficial. Los Angeles Clippers han sido sancionados por vulnerar las normas destinadas a evitar que las franquicias sorteen el límite salarial en sus acuerdos con los jugadores, después de que una investigación independiente analizara la relación entre la organización, Kawhi Leonard y varias empresas vinculadas comercialmente al equipo.

El castigo es especialmente duro. Los Clippers perderán cinco primeras rondas del Draft, una en cada año entre 2029 y 2033, y deberán pagar una multa de 30 millones de dólares. Steve Ballmer, propietario de la franquicia, ha sido además suspendido durante un año de cualquier actividad relacionada con el equipo o la NBA.

La resolución llega después de una investigación realizada por el bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Según las conclusiones publicadas por la NBA, los Clippers ayudaron a Leonard a conseguir ingresos fuera de su contrato mediante compañías que mantenían relaciones comerciales con la franquicia.

La investigación señala cuatro empresas, Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance. La organización habría facilitado acuerdos publicitarios entre ellas y Leonard e incluso utilizado relaciones comerciales del propio club para favorecer que esos contratos se produjeran.

El caso de Aspiration había sido el que había situado toda la operación bajo sospecha. La compañía, que posteriormente acabó en bancarrota, mantenía una importante relación empresarial con los Clippers y también alcanzó un acuerdo de patrocinio con Leonard.

Ballmer, suspendido durante un año

La NBA considera que Ballmer conocía parte de las gestiones realizadas para conseguir nuevas vías de ingresos para su estrella. El propietario queda apartado durante una temporada de todas las actividades de la franquicia y de la liga.

Las consecuencias alcanzan también a otros altos cargos de los Clippers. Gillian Zucker, presidenta de operaciones de negocio, ha sido suspendida durante un año sin sueldo, mientras que Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto, estará seis meses apartado de su cargo. Además, la organización permanecerá durante cinco años bajo un programa especial de supervisión de la NBA.

Ballmer, en el centro de la imagen / Clippers

Kawhi tampoco sale completamente indemne. La investigación considera que, a través de su entonces representante y tío Dennis Robertson, presionó a los Clippers para conseguir oportunidades económicas externas y recibió determinados beneficios impropios. Leonard deberá abonar 700.000 dólares a la liga, aunque la NBA no ha suspendido al jugador ni ha anulado su contrato. Robertson, por su parte, no podrá realizar negocios ni representar intereses ante franquicias o entidades vinculadas a la NBA durante los próximos cinco años.

Cinco años sin una primera ronda

La sanción que puede tener mayores consecuencias deportivas a largo plazo está en el Draft. Los Clippers perderán una primera ronda en 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033, un golpe considerable para una franquicia que ya había comprometido varias elecciones durante los últimos años.

La situación de 2029 merece especial atención. Los Clippers disponían de su propia elección, sobre la que Philadelphia tiene un derecho de intercambio protegido, y de la primera ronda de Indiana conseguida en febrero en el traspaso de Ivica Zubac.

Leonard, en un partido con los Clippers / NBA

Antes de conocerse la sanción, precisamente el pick de Indiana de 2029 y las cuatro primeras rondas propias de Los Angeles entre 2030 y 2033 eran los cinco activos de primera ronda que la franquicia controlaba sin derechos de otras organizaciones sobre ellos. La NBA todavía deberá concretar administrativamente cómo aplica la pérdida de la selección de 2029 sin alterar compromisos anteriores con otras franquicias.

El caso pone punto final, al menos en su vertiente disciplinaria, a una investigación que había generado una enorme incertidumbre alrededor de los Clippers y de Leonard. La NBA y el sindicato de jugadores han acordado que las sanciones sean definitivas y vinculantes, aunque la liga ha dejado abierta la puerta a nuevas medidas si aparece información adicional.

El futuro de Kawhi

La resolución también despeja una de las principales incógnitas sobre el futuro de Leonard. Los Clippers habían alcanzado un acuerdo para enviarlo de regreso a Toronto, pero los Raptors habían paralizado la operación a la espera de conocer las consecuencias que podía tener la investigación sobre el contrato del jugador.

Toronto había sido advertido de que, si completaba el traspaso antes de conocerse la resolución, asumiría también cualquier riesgo derivado de una posible sanción sobre el contrato de Leonard. Finalmente, la NBA ha decidido mantener vigente su contrato y no suspender al jugador, por lo que desaparece el principal obstáculo que mantenía bloqueada la operación.

Leonard, en su etapa en los Raptors / NBA

Eso no significa que el traspaso vaya a cerrarse automáticamente ni que tenga que mantenerse necesariamente en los mismos términos, pero la resolución permite ahora a ambas franquicias avanzar con mucha más seguridad.

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El caso pone punto final, al menos en su vertiente disciplinaria, a una investigación que había generado una enorme incertidumbre alrededor de los Clippers y de Leonard. La NBA y el sindicato de jugadores han acordado que las sanciones sean definitivas y vinculantes, aunque la liga ha dejado abierta la puerta a nuevas medidas si aparece información adicional.