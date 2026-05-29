La NBA aprueba un nuevo sistema en la lotería del draft para evitar las trampas

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves nuevas reglas contra la manipulación de resultados (con 29 votos a favor y 1 en contra) que amplían la lotería del draft de 14 a 16 equipos, igualan aún más las probabilidades y crean una zona de descenso que penaliza a los tres últimos equipos con menos posibilidades de obtener la primera selección.

La denominada 'lotería 3-2-1', es una reforma bastante revolucionaria del sistema de draft, y está diseñada para frenar de inmediato la tendencia anual de la liga a perder posiciones en la clasificación para conseguir un mejor puesto en la lotería del draft e incentivar a más equipos a competir al final de la temporada.

Durante la larga batalla de la liga contra el ‘tanking’ (dejarse perder partidos a propósito para ganar), se han debatido todo tipo de medidas, incluyendo soluciones radicales como otorgar a los mejores equipos las primeras selecciones del draft o incluso abolir el draft por completo.

Un nuevo sistema

Los equipos que no clasifiquen para los playoffs o la ronda preliminar, pero que no se encuentren entre los tres peores (cabezas de serie 4 a 10), recibirán tres bolas en la lotería.

Los tres peores equipos (en zona de descenso) recibirán solo dos bolas y no podrán caer por debajo de la 12.ª posición. Los 13 equipos restantes de la lotería podrán caer hasta la 16.ª posición. Los equipos que queden en 9.ª y 10.ª posición en la ronda preliminar recibirán dos bolas cada uno. Los perdedores de los partidos entre la 7.ª y la 8.ª posición recibirán una bola cada uno.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha decidido finalmente meter mano al sistema de la lotería del draft que levantaba suspicacias / NBA

A diferencia del sistema anterior, donde solo los cuatro peores equipos tenían posibilidades reales de obtener la primera selección, la nueva propuesta incluye a los 16 equipos en el sorteo de la lotería.

La reforma también incluye varias restricciones: Ningún equipo podrá obtener la primera selección en años consecutivos, ningún equipo podrá tener tres selecciones consecutivas entre los cinco primeros puestos y los equipos ya no podrán proteger las selecciones entre las posiciones 12 y 15.