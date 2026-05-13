La NBA alucina con las medidas de Aday Mara: "Increíble"

Aday Mara sigue sorprendiendo en Estados Unidos. Estos días se está disputando en Chicago el Draft Combine, un evento que reúne a los futuros novatos de la NBA y les permite exhibirse en diferentes pruebas físicas. El español está siendo uno de los grandes nombres de este acontecimiento y sus tremendas medidas llamaron mucho la atención entre los analistas y aficionados.

El pívot mostró una gran agilidad en las pruebas a pesar de su gran altura. Concretamente, 2,21 metros descalzo. También alcanzó los 2,29 metros de envergadura y alcanzó los 2,97 metros con los brazos estirados. Este último dato dejó perplejos a muchos, siendo el segundo registro más alto de la historia, solo por detrás de Tacko Fall, que jugó en los Celtics y Cavaliers.

Es importante recordar que el aro está situado a 3,05 metros del suelo, por lo que el español llega prácticamente a él sin la necesidad de saltar. Una ventaja crucial cuando se mueve por dentro de la zona, y más todavía si goza de una gran agilidad. Jonathan Givony, un especialista del Draft desde el año 2003, calificó estos números de "absurdos".

El español también ha subido de peso y marcó en la báscula los 117 kilos. Durante su etapa en Zaragoza, no llegaba ni siquiera a los 100. Durante su etapa en Estados Unidos, ha trabajado duro para perder grasa y ganar músculo. Sin duda, goza de unas medidas y de un físico privilegiados para sus 21 años recién cumplidos. Ilusiona y mucho en América.

De hecho, las previsiones del Draft lo empezaron situando a partir del puesto 15. Sin embargo, su increíble actuación en la Final Four de la NCAA le hizo subir unas posiciones y situarse cerca del top 10. Si ahora le sumamos sus medidas, sus posibilidades de estar dentro del 'top ten' aumentan. Algunos lo colocan en el número ocho, como un posible objetivo de Atlanta.

Baba Miller, otro español en Chicago

En la prueba del triple, Aday Mara anotó 12 de los 25 intentos desde el exterior. Un 48% que no está mal para su posición, aunque es evidente que no es su principal baza en ataque. El español no formará parte de los partidos 5 contra 5 en Chicago, una práctica habitual entre los candidatos a ser seleccionados en posiciones elevadas del Draft para evitar posibles lesiones.

Quien sí participará en estos encuentros es Baba Miller, otro español que está presente en el Draft Combine y también ha dejado buenas sensaciones. En cuanto a las medidas, el ex del Real Madrid llegó a los 2,82 metros de alcance y mostró un gran perfil atlético para la competición. España tiene dos buenos representantes en el Draft de este verano.