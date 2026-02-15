NBA All Star 2026 hoy: Participantes del Team World vs Team USA y dónde ver en directo

El All-Star Game 2026 es el gran foco de esta noche y llega con formato nuevo en el Intuit Dome (Inglewood, Los Ángeles): la NBA aparca el Este vs Oeste y convierte el “USA vs World” en un mini-torneo de tres equipos, con partidos cortos y una final. La idea es clara: menos tiempo para el show “de trámite” y más sensación de partido, porque aquí no hay 48 minutos para ir a medio gas, sino un cuarto único para ganarte el billete a la final.

Cómo es el nuevo formato

No es un solo partido, sino una noche con cuatro mini-partidos. Primero se juega un triangular (round-robin) entre tres equipos: Team USA Stars, Team USA Stripes y Team World, con tres cruces en total (todos contra todos). Al terminar, los dos mejores se meten en el All-Star Championship, y si hay empate manda el diferencial de puntos. Cada encuentro se decide en un cuarto de 12 minutos, así que cada posesión cuenta más y el margen para “administrar” desaparece.

Participantes: plantillas oficiales (con equipo)

La NBA separa a los estadounidenses por edad: el bloque Stars reúne a los más jóvenes y el Stripes concentra a los veteranos, mientras que el World agrupa a las grandes figuras internacionales. En Team USA Stars aparecen Scottie Barnes (Toronto Raptors), Devin Booker (Phoenix Suns), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jalen Duren (Detroit Pistons), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

En Team USA Stripes están Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Kevin Durant (Houston Rockets), De’Aaron Fox (San Antonio Spurs), Brandon Ingram (Toronto Raptors), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers); y en el parte queda señalado que Stephen Curry (Golden State Warriors) es baja y no juega.

Y el Team World mezcla talento puro de media liga: Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Luka Dončić (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Jamal Murray (Denver Nuggets), Norman Powell (LA Clippers), Alperen Şengün (Houston Rockets), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), además de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), ambos baja y no juegan.

Horario en España (hora peninsular)

En España, la sesión arranca a las 23:00 con el World vs USA Stars. A las 23:55 llega el segundo cruce, el ganador del primer partido contra USA Stripes; y a las 00:25 se juega el tercero, el perdedor del primero contra USA Stripes. Con la clasificación del triangular resuelta, el All-Star Championship se disputa a la 01:10, entre los dos mejores del mini-torneo.

Dónde ver en España

Para seguirlo desde España, la vía más habitual es DAZN (y, según paquete, también Movistar Plus+ a través de DAZN), con NBA League Pass como alternativa oficial para quien quiera la cobertura completa del evento.