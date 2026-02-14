NBA
NBA All Star 2026 hoy: Participantes del concurso de mates, triples y habilidades y dónde ver en directo
Segundo día del All-Star Weekend con tres eventos emblemáticos de la liga
La All Star Saturday Night reúne tres concursos en una misma sesión y es uno de los grandes picos del fin de semana del All Star NBA 2026 en el Intuit Dome. El orden oficial de la noche es triples, Shooting Stars y mates.
Concurso de triples State Farm 3 Point Contest
Compiten 8 jugadores en un concurso de dos rondas. En cada intento deben anotar el mayor número de triples posible recorriendo varias posiciones de tiro en un tiempo limitado. Los mejores avanzan y el mejor registro final gana el título.
Participantes y equipos al que pertenecen
Devin Booker (Phoenix Suns)
Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
Damian Lillard (Portland Trail Blazers)
Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
Jamal Murray (Denver Nuggets)
Bobby Portis Jr.(Milwaukee Bucks)
Norman Powell (Miami Heat)
Shooting Stars Kia Shooting Stars
Vuelve el Shooting Stars con un formato por equipos. Participan 4 equipos y cada uno está formado por dos jugadores NBA y una leyenda. Se compite en una secuencia de tiros desde distintas posiciones y se avanza según el rendimiento de cada ronda. El formato vuelve para dejar atrás el 'skills challenge' de los últimos años
Equipos y participantes
Team All Star
- Scottie Barnes (Toronto Raptors)
- Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
- Richard Hamilton (leyenda)
Team Knicks
- Jalen Brunson (New York Knicks)
- Karl Anthony Towns (New York Knicks)
- Allan Houston (leyenda)
Team Cameron
- Jalen Johnson (Atlanta Hawks)
- Kon Knueppel (Charlotte Hornets)
- Corey Maggette (leyenda)
Team Harper
- Dylan Harper Rutgers ((G-League))
- Ron Harper Jr. (Toronto Raptors)
- Ron Harper Sr. (leyenda)
Concurso de mates AT and T Slam Dunk
Es el cierre de la noche. Los jugadores realizan mates por rondas y un jurado valora creatividad dificultad ejecución y puesta en escena. Los mejores pasan a la final y ahí se decide el campeón.
Participantes y equipos al que pertenecen
Carter Bryant (San Antonio Spurs)
Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)
Keshad Johnson (Miami Heat)
Jase Richardson (Orlando Magic)
Horario y dónde ver los eventos
En España, la noche de concursos del All Star se podrá seguir este sábado 14 de febrero de 2026 a partir de las 23 00, en horario peninsular. A lo largo de la velada, los eventos se celebrarán en este orden, empezando por el Concurso de triples, continuando con el Shooting Stars y cerrando con el gran plato fuerte, el Concurso de mates. Para verlo en directo, tendrás dos opciones principales, DAZN y NBA League Pass.
