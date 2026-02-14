NBA All Star 2026 hoy: Participantes del concurso de mates, triples y habilidades y dónde ver en directo

La All Star Saturday Night reúne tres concursos en una misma sesión y es uno de los grandes picos del fin de semana del All Star NBA 2026 en el Intuit Dome. El orden oficial de la noche es triples, Shooting Stars y mates.

El All-Star 2026 de la NBA se celebra en Los Ángeles / NBA

Concurso de triples State Farm 3 Point Contest

Compiten 8 jugadores en un concurso de dos rondas. En cada intento deben anotar el mayor número de triples posible recorriendo varias posiciones de tiro en un tiempo limitado. Los mejores avanzan y el mejor registro final gana el título.

Participantes y equipos al que pertenecen Devin Booker (Phoenix Suns) Kon Knueppel (Charlotte Hornets) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Jamal Murray (Denver Nuggets) Bobby Portis Jr.(Milwaukee Bucks) Norman Powell (Miami Heat)

Shooting Stars Kia Shooting Stars

Vuelve el Shooting Stars con un formato por equipos. Participan 4 equipos y cada uno está formado por dos jugadores NBA y una leyenda. Se compite en una secuencia de tiros desde distintas posiciones y se avanza según el rendimiento de cada ronda. El formato vuelve para dejar atrás el 'skills challenge' de los últimos años

Equipos y participantes Team All Star Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Richard Hamilton (leyenda) Team Knicks Jalen Brunson (New York Knicks)

Karl Anthony Towns (New York Knicks)

Allan Houston (leyenda) Team Cameron Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Corey Maggette (leyenda) Team Harper Dylan Harper Rutgers ((G-League))

Ron Harper Jr. (Toronto Raptors)

Ron Harper Sr. (leyenda)

Concurso de mates AT and T Slam Dunk

Es el cierre de la noche. Los jugadores realizan mates por rondas y un jurado valora creatividad dificultad ejecución y puesta en escena. Los mejores pasan a la final y ahí se decide el campeón.

Participantes y equipos al que pertenecen Carter Bryant (San Antonio Spurs) Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) Keshad Johnson (Miami Heat) Jase Richardson (Orlando Magic)

Horario y dónde ver los eventos

En España, la noche de concursos del All Star se podrá seguir este sábado 14 de febrero de 2026 a partir de las 23 00, en horario peninsular. A lo largo de la velada, los eventos se celebrarán en este orden, empezando por el Concurso de triples, continuando con el Shooting Stars y cerrando con el gran plato fuerte, el Concurso de mates. Para verlo en directo, tendrás dos opciones principales, DAZN y NBA League Pass.