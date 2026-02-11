¿Cuándo es el NBA All Star 2026? Horario, nuevo formato, equipos y participantes

El All-Star Weekend 2026 ya está aquí. Del 13 al 15 de febrero en el área de Los Ángeles, con el Intuit Dome (hogar de los Clippers) como escenario principal y el Kia Forum para el Celebrity Game. Tres noches de show —y varias madrugadas en España— con un cambio grande: el All-Star Game se convierte en un torneo que enfrentara a dos Team USA contra un Team Mundo.

Eventos Viernes 13 (madrugada del sábado 14 en España)

Ruffles NBA All-Star Celebrity Game

A partir de la 01:00h de la madrugada (sábado 14) se celebrará el Celebrity Game, partido que reune y enfrenta a famosos, atletas y exNBA en uno de los eventos inaugurales del All-Star. Uno de los equipos de este partido estará entrenado por ni más ni menos que Giannis Antetokounmpo y sus hermanos Alex y Thanasis . El otro equipo lo entrenará el actor Anthony Anderson.

Los equipos se formarán de la siguiente manera:

Team Antetokounmpo: Keegan-Michael Key (actor), Rome Flynn (actor), Dylan Wang (actor), Shams Charania (periodista/insider), Jenna Bandy (creadora), Rick Schnall (ejecutivo), Tacko Fall (jugador), Jeremy Lin (exNBA), GloRilla (música), Cafu (fútbol), Amon-Ra St. Brown (NFL).

Keegan-Michael Key (actor), Rome Flynn (actor), Dylan Wang (actor), Shams Charania (periodista/insider), Jenna Bandy (creadora), Rick Schnall (ejecutivo), Tacko Fall (jugador), Jeremy Lin (exNBA), GloRilla (música), Cafu (fútbol), Amon-Ra St. Brown (NFL). Team Anderson: Simu Liu (actor), Cody Jones (creador/Dude Perfect), Badshah (música), Andre De Grasse (atletismo), Taylor Frankie Paul (TV), Mat Ishbia (ejecutivo), Jason Williams (exNBA), Nicolas Vansteenberghe (TV), Mustard (productor), Adrien Nuñez (música), Keenan Allen (NFL).

Rising Stars

Una vez finalizado el Celebrity Game, se disputará el Rising Stars, la competición entre los jovenes jugadores de la NBA. En este caso, se juntan cuatro equipos que se medirán primero en dos semifinales y posteriormente en una final entre los dos equipos ganadores. En este caso, el equipo que llegue primero a 40 puntos en la semifinal pasará a la gran final donde el obetivo será llegar a los 25 puntos.

Los partidos se disputarán de esta manera y en estos horarios, aproximadamente:

G1 (Team Melo vs Team Austin): 03:00h (sábado 14)

G2 (Team Vince vs Team T-Mac): 03:55h (sábado 14)

Championship: 04:35h (sábado 14)

Por otro lado, estos son los 'roosters' de los diferentes equipos:

Team Melo: Cooper Flagg, Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles.

Cooper Flagg, Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles. Team Austin (G League): Sean East II, Ron Harper Jr., Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Mac McClung (David Jones Garcia figura como “injured” en el roster).

Sean East II, Ron Harper Jr., Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Mac McClung (David Jones Garcia figura como “injured” en el roster). Team Vince: VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Cedric Coward, Jaylen Wells.

VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Cedric Coward, Jaylen Wells. Team T-Mac: Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Alex Sarr, Ajay Mitchell, Jaylon Tyson, Cam Spencer.

Los participantes del Rising Stars del All-Star / NBA

Eventos Sábado 14 (madrugada del domingo 15 en España)

La NBA lo plantea como un bloque único y continuo de concursos durante el All-Star Saturday. El show empieza a las 23:00h (hora española) del sábado 14 y a partir de ahí los eventos se emiten seguidos, sin cortes entre bloques, en el orden oficial: primero el Concurso de Triples, después el Shooting Stars y, para cerrar la noche, el Concurso de Mates.

Concurso de triples

El State Farm 3-Point Contest arranca desde las 23:00 (CET) dentro de ese mismo tramo. Se disputa a dos rondas: cada tirador pasa por cinco estaciones en tiempo limitado; los mejores avanzan a la final y el ganador se decide por la puntuación de la última ronda. En 2026 participan Devin Booker, Kon Knueppel, Damian Lillard, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. y Norman Powell.

Concurso de habilidad

A continuación llega el Kia Shooting Stars, también dentro del bloque que empieza a las 23:00h. Compiten equipos de tres en una secuencia de lanzamientos desde distintas zonas, con un enfoque claro en el ritmo: gana el equipo que completa el circuito con acierto en el menor tiempo posible. Los equipos de 2026 son

Team All-Star: Scottie Barnes, Chet Holmgren, Richard Hamilton

Scottie Barnes, Chet Holmgren, Richard Hamilton Team Cameron: Jalen Johnson, Kon Knueppel, Corey Maggette

Jalen Johnson, Kon Knueppel, Corey Maggette Team Harper: Dylan Harper, Ron Harper Jr., Ron Harper

Dylan Harper, Ron Harper Jr., Ron Harper Team Knicks: Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Allan Houston

Concurso de mates

El cierre de la noche lo pone el AT&T Slam Dunk, que llega después del Shooting Stars y siempre dentro del mismo bloque iniciado a las 23:00h. Se estructura en rondas de intentos puntuados por jurado y criterio de espectáculo, con final entre los mejores. En 2026 compiten Carter Bryant, Jaxson Hayes, Keshad Johnson y Jase Richardson.

Eventos Domingo 15 (madrugada del lunes 16 en España)

All-Star Game 2026: USA vs World… en modo torneo

El formato del All-Star Game de esta temporada es inovador. Este año, se formaran tres equipos —USA Stars, USA Stripes y World - donde se enfrentaran dos equipos formados por jugadores estadounidenses y uno formado por jugadores nacidos fuera de los EE.UU. En primer lugar se hará triangular entre los tres equipos. Los partidos, final inculida, tendrán una duración de 12 minutos cada uno. Los dos equipos con más victorias se clasificarán para la final.

Horarios de los partidos en hora de España

Partido 1 (Stars vs World): 23:00h

Partido 2 (Stripes vs ganador G1): 23:55h

Partido 3 (Stripes vs perdedor G1): 00:25h

Final: 01:10h

Los dos equipos del Team USA se han dividido por veteranía. El USA Stars se forma por el grupo más joven de jugadores estadounidenses. Por su parte, el USA Stripes lo completan los jugadores más veteranos.

USA Stars: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey.

USA Stripes: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell.

World: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama, Alperen Şengün (reemplazo anunciado de Shai Gilgeous-Alexander).

Dónde ver el All-Star de la NBA

En España, el All-Star 2026 se puede seguir en directo en DAZN. La propia plataforma lo incluye como el gran atractivo de su calendario NBA de febrero. Además, si tienes Movistar Plus+ con la integración de DAZN (según tu paquete), podrás verlo desde su decodificador/app como parte de esos canales integrados. Como alternativa, existe NBA League Pass, aunque puede estar sujeto a restricciones por derechos dependiendo del contenido y el país.