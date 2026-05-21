El 'MVP' Shai aparece para empatar la eliminatoria ante San Antonio

Los Oklahoma City Thunder ganaron 122-113 a los San Antonio Spurs y pusieron el 1-1 en las Finales del Oeste, una respuesta de campeón después del golpe sufrido en el primer partido.

La noche pedía carácter y Oklahoma lo encontró en Shai Gilgeous-Alexander, que volvió a colocarse la capa de MVP cuando más lo necesitaba su equipo. El canadiense firmó 30 puntos, eligió mejor sus ataques y devolvió a los Thunder esa sensación de control que habían perdido ante la exhibición inicial de Victor Wembanyama en el Game 1.

San Antonio volvió a competir desde la personalidad de Wemby, otra vez gigantesco con 21 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones. No necesitó repetir los 41 puntos y 24 rebotes del estreno para condicionar el partido. Su sola presencia volvió a cambiar tiros, cerrar caminos y dar a los Spurs una opción real de asalto hasta los últimos minutos.

Sin embargo, esta vez Oklahoma tuvo más respuestas. Alex Caruso volvió a ser clave desde el banquillo anotando 17 puntos para OKC. A él, se complementaron jugadores como Cason Wallace y Jared McCain quienes aportaron 12 puntos cada uno en una noche en la que el fondo de armario fue decisivo. Los Thunder jugaron con más dureza, más ritmo y más urgencia, conscientes de que un 0-2 en casa habría cambiado por completo la eliminatoria.

Castle fue el máximo anotador de los Spurs con 25 puntos, mientras que Devin Vassell añadió 22 y mantuvo viva la amenaza exterior. Sin De’Aaron Fox, todavía de baja por su lesión de tobillo, San Antonio volvió a competir con juventud y valentía, aunque esta vez le faltó control en los momentos decisivos.

La clave estuvo en las pérdidas. San Antonio cometió 21 balones perdidos y los Thunder los transformaron en 27 puntos, algo que acabó pesando mucho en un equipo con una rotación muy corta y donde el plan de partido se vió claramente alterado tras la lesión de Harper.

Malas noticias

El partido también dejó preocupación en los dos equipos. Jalen Williams apenas pudo participar antes de marcharse por molestias en el isquio, una lesión que deja dudas de cara al tercer partido. En los Spurs, Dylan Harper tuvo que abandonar tras una caída en el tercer cuarto, un golpe importante para un equipo ya corto de organizadores.

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A día de hoy, no se sabe aún el alcance de las lesiones de Jalen Williams y Dylan Harper. Las lesiones son un lastre para los dos equipos. JDub volvió en el Game 1 tras perderse los seis partidos anteriores debido a un desgarro de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo. Por otro lado, en los Spurs se han encendido todas las alarmas. Harper se suma a la baja de De'Aaron Fox, algo que deja muy tocado el juego exterior de San Antonio.