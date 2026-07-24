El monstruoso patrimonio de LeBron James (41 años) tras convertirse en nuevo jugador de los Sixers

Se acabó la incógnita: LeBron James es nuevo jugador de los Philadelphia 76ers para las próximas dos temporadas. El alero de 41 años ha firmado con el conjunto de uno de sus máximos referentes cuando crecía, Julius Erving, que surcó los cielos de 'la ciudad del amor fraternal', como uno de los primeros grandes machacadores de la historia del baloncesto.

Por eso, este es un buen momento para repasar el patrimonio de la figura de la liga por excelencia, pese a que poco a poco a ido cediendo el testigo a la nueva generación.

LeBron James, con Los Ángeles Lakers. / Nick Wass

Inmuebles

'El Elegido' cuenta con una parte de su patrimonio invertido en inmuebles. El más caro se encuentra en Beverly Hills y lo adquirió por 36,75 millones en 2020, pero tiene otro en Brentwood (Los Angeles), comprado en 2017 por 23 millones y un tercero en su Akron natal, el primero por la que pujó, por unos 2,1 millones poco después de llegar a la liga, aunque actualmente está valorado en 9,2 millones.

Además de estos, durante su carrera ha comprado y vendido algunas casas, como la de Miami, que construyó en 2010 por nueve millones de dólares y traspasó por 13,4 millones en 2015. Además, compró una segunda residencia en Los Angeles por 23,5 millones en 2017.

Contratos publicitarios e inversiones

Cuando tan solo era un adolescente, Reebook, Adidas y Nike tuvieron una batalla por ver quién se llevaba a la joven estrella, por entonces de 18 años, pero finalmente fue la marca del 'Swoosh' quién puso 100 millones sobre la mesa y terminó llevándoselo para siete años, aunque hoy disfruta de un contrato vitalicio.

Entre alguna de sus inversiones más conocidas está la compra de un porcentaje del Liverpool a traves de un accionariado, aunque también del 1% del Málaga, así como en los Boston Red Sox de la MLB o los Pittsburgh Penguins de la NHL.

El alero de los Lakers adquirió un porcentaje del Liverpool hace una década y se ha beneficiado de sus éxitos deportivos de los últimos años. / SPORT.es

Más allá del deporte, James ha metido su dinero en empresas de entretenimiento, las telecomunicaciones o el cine, como YES Network, SpringHill Company, AT&T, Calm o Skydance Media. También en compañías alimenticias, como Pepsi, Pizza Blaze o Ladder, y uno de los más suculentos, con la empresa de auriculares Beats By Dre.

El único mil millonario

El nombre del 'Rey' lleva siendo sinónimo de generar de dinero desde antes de entrar en la NBA. LeBron solo ha hecho que ir engrosando sus bolsillos entre contratos con los equipos en los que ha jugado, contratos publicitarios y demás campañas. Actualmente, es el único jugador de baloncesto mil millonario con 1.400 millones de dólares tras 23 años de carrera en la máxima élite.

LeBron James durante los últimos Playoffs con los Lakers. / EFE

Además es el cuarto atleta mejor pagado de todo el mundo, según Forbes, aunque con los Sixers firmará un contrato bajo, de ocho 'kilos' en dos temporadas, para incentivar la creación de un conjunto que pueda luchar por el anillo. La última temporada con Los Angeles Lakers le reportó 52,6 millones de dólares, por lo que la reducción es superior al 90%.