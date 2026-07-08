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NBA

Middleton vuelve a los Wizards en operación a seis bandas que incluye traspaso de Aldama

Aldama llega a los Mavericks

Aldama llega a los Mavericks / Julio César Rivas / EFE

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EFE

Washington

El experimentado alero Khris Middleton fue traspasado este martes a los Washington Wizards en una operación a seis bandas que también incluye la llegada del español Santi Aldama a los Dallas Mavericks, un movimiento ya conocido.

Los equipos implicados, además de Wizards y Mavericks, son Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks y Los Angeles Clippers, según informó ESPN.

Middleton, que era agente libre, firmó un contrato a tres años por 17,6 millones de dólares con los Mavericks, su último equipo, para ser inmediatamente traspasado a los Wizards, la franquicia que a media temporada lo había enviado a Dallas.

Los Wizards, por su lado, enviaron a D'Angelo Russell, que llegó a Washington a media temporada procedente de Dallas pero no llegó a debutar, a Memphis, además de varias rondas futuras del draft.

Los Pistons enviaron a Marcus Sasser a los Mavericks, a Isaiah Stewart a los Grizzlies y a Caris LeVert a los Bucks. A cambio, recibieron a Taurean Prince y Gary Harris de Milwaukee y a John Collins de los Clippers.

Los Mavericks, además de recibir a Aldama, traspasaron a AJ Johnson a los Bucks, que vuelve a Milwaukee tras su paso por Washington y Dallas.

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La operación incluye rondas de draft para varios de los equipos, dinero en efectivo para Milwaukee, así como ahorro de espacio salarial para Detroit.

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