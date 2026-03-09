Michael Porter Jr desata la polémica: "Jokic es el mejor de la historia. La gente dice Jordan solo para estar de acuerdo"

Nikola Jokic es uno de los grandes jugadores de la NBA, si no el mejor de la actualidad. Durante las últimas temporadas, ha sido el gran nombre de la competición, ganando el MVP hasta en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024). Su regularidad en la pista lo sitúa como el claro favorito para hacerse con su cuarta corona individual a sus 31 años.

En caso de ganar su cuarto MVP, Jokic subiría al escalón en el que están situados leyendas como LeBron James y Wilt Chamblerlain. Más lejos están Bill Russell y Michael Jordan (5) y Kareem Abdul-Jabbar, el único en la historia en ostentar seis galardones. Su capacidad para ser dominante en todos los aspectos del juego hace que incluso algunos lo consideren el GOAT de la NBA.

"Para mí, Nikola Jokic es el mejor jugador de baloncesto de la historia. La gente dice Michael Jordan solo para estar de acuerdo, pero no han visto la película… Por lo que he visto día a día, no he visto a nadie tan dominante como Nikola", aseguró Michael Porter Jr, quien lleva varios años compartiendo vestuario y viendo entrenar al pívot balcánico.

Jokic lleva un total de once temporadas en la NBA, siendo fiel a la franquicia a la cual aterrizó procedente del otro lado del charco: Denver Nuggets. A medida que fueron pasando los años, el serbio evolucionó hasta convertirse en un pívot con una visión de juego espectacular. Antes solo anotaba y reboteaba, pero añadió las asistencias a su repertorio hasta promediar más de 10 por partido esta temporada.

Aunque parezca algo casi imposible, el serbio promedia un triple-doble por partido en la NBA: 28,8 puntos, 12,5 rebotes y 10,3 asistencias por encuentro. Unos números que demuestran que actualmente está en su 'prime' y no hay nadie capaz de hacerle sombra y ser tan decisivo en los dos lados de la pista. Ahora mismo, Denver está situado en la sexta posición de la Conferencia Oeste.

¿Volverá Jokic a Europa? Su respuesta es contundente

El serbio es un ídolo en Estados Unidos, pero jamás ha olvidado sus raíces europeas. En un podcast 'X&O's Chat' habla de un posible regreso al Viejo Continente. "No. No tengo nada en contra de la Euroliga ni de Europa, pero no lo haría", afirmó de manera rotunda. Por tanto, no hay opción de que Nikola decida en los próximos años hacer el camino inverso.

"La NBA es, por mucho, la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores. Me alegra que hayamos hablado de esto, porque cuando la gente dice que no hay defensa en la NBA, es un disparate. Si alguien sigue viendo el partido y sigue diciendo eso, es que no entiende de baloncesto. ¿Acaso Luka jugó el EuroBasket y anotó 30 puntos contra todos? A veces incluso anota más allí que en la NBA. ¿Dónde está la gente que dice ahora que la NBA es más fácil?", defendió Jokic.

Eso sí, se deshizo en elogios de una leyenda de los banquillos en Europa como Svetislav Pesic. "Respeto mucho a Kari. Aprendí muchas cosas de él. Puede que a algunos jugadores no les guste su estilo, pero me encanta la confianza que tiene en su sistema. Dicen que los entrenadores ya no pueden gritarles a los jugadores. Eso es una tontería. Kari nos gritó", finiquitó.