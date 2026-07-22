¡Miami Heat anuncia por error el fichaje de LeBron James!

Otro capítulo más en el futuro incierto de LeBron James en la NBA. El canal de YouTube de los Heat programó por error una supuesta rueda de prensa de LeBron James para el 27 de julio y eliminó el directo poco después. La franquicia explicó que era material preparado ante uno de los posibles desenlaces de la agencia libre, por lo que el regreso todavía no está confirmado. Eso sí, bastaron solo unas capturas para que la afición de los Heat empezara a soñar con el posible regreso de 'The King James' a Miami.

LeBron dejó los Lakers al terminar la temporada en busca de un proyecto con opciones reales de ganar el anillo. En este escenario, Miami es una opción más que lógica. La llegada de Giannis Antetokounmpo ha colocado al equipo entre los grandes candidatos del Este y jugar junto al griego permitiría a James reducir su carga sin renunciar a competir por otro campeonato.

South Beach tampoco es un lugar cualquiera para él. Allí vivió una de las etapas más dominantes de su carrera, conoce la organización y mantiene un vínculo especial con la ciudad. Volver a Miami sería una decisión deportiva, emocional y también histórica para un LeBron James que buscaría ganar su último anillo antes de retirarse oficialmente del baloncesto.

Lebron James en un partido con Miami / AFP

LeBron llegó en 2010 para unirse a Dwyane Wade y Chris Bosh. Los tres formaron uno de los mejores equipos de la historia reciente y alcanzaron cuatro Finales consecutivas. Tras perder ante Dallas en 2011, Miami conquistó los títulos de 2012 y 2013, frente a Oklahoma City y San Antonio.

Durante sus cuatro temporadas con los Heat, James disputó 294 partidos de fase regular y promedió 26,9 puntos, 7,6 rebotes, 6,7 asistencias y 1,7 robos. También ganó dos MVP de la temporada, dos MVP de las Finales y cuatro elecciones al mejor quinteto de la NBA. Fue quizá la versión más completa de LeBron junto a su segunda etapa en los Cavs.

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La publicación pudo ser un simple fallo del equipo de comunicación, pero tocó una fibra especial. Imaginar a LeBron junto a Antetokounmpo ha devuelto la ilusión al Kaseya Center.