Mercado de fichajes NBA 2026, en directo: Rumores, traspasos, agentes libres y todos los movimientos

NUEVO DESTINO PARA CHRIS PAUL

Esta pasada madrugada se cerró un traspaso a tres bandas entre Clippers, Raptors y Nets: Chris Paul salió de los Clippers rumbo a Toronto. Toronto recibió a CP3, Brooklyn se llevó a Ochai Agbaji + una 2ª ronda de 2032 + dinero, y los Clippers recibieron los derechos de Vanja Marinković.

Y ojo, porque también se comentó que Toronto podría no contar con que Paul llegue a jugar allí. Los Raptors facilitarían a Paul la posibilidad de que este siguiera buscando equipo en la que será su última etapa en la NBA.