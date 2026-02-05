En directo
Mercado de traspasos
Mercado de fichajes NBA 2026, en directo: Rumores, traspasos, agentes libres y todos los movimientos
Sigue en directo todos los movimientos del último día de mercado de traspasos de la NBA
UN REPASO A LA JORNADA
Más allá del mercado de traspasos, esta madrugada hemos tenido un total de siete partidos con los siguientes resultados:
Knicks 134 – 127 Nuggets
Raptors 126 – 128 Timberwolves
Celtics 114 – 93 Rockets
Bucks 141 – 137 Pelicans
Spurs 116 – 106 Thunder
Grizzlies 129 – 125 Kings
Cavaliers 124 – 91 Clippers
NUEVO DESTINO PARA CHRIS PAUL
Esta pasada madrugada se cerró un traspaso a tres bandas entre Clippers, Raptors y Nets: Chris Paul salió de los Clippers rumbo a Toronto. Toronto recibió a CP3, Brooklyn se llevó a Ochai Agbaji + una 2ª ronda de 2032 + dinero, y los Clippers recibieron los derechos de Vanja Marinković.
Y ojo, porque también se comentó que Toronto podría no contar con que Paul llegue a jugar allí. Los Raptors facilitarían a Paul la posibilidad de que este siguiera buscando equipo en la que será su última etapa en la NBA.
LONZO BALL, TRASPASADO
El que fuera pick 2 del Draft de 2021, Lonzo Ball, ha sido traspasado de los Cavs a los Utah Jazz junto con dos segundas rondas. Según Shams Charania, Utah tiene pensado cortar a Lonzo Ball para permitirle convertirse en agente libre.
MÁS MADERA PARA LOS HORNETS
Si hay un equipo en forma a día de hoy, ese es Charlotte Hornets. Esta pasada madrugada, el equipo que lidera LaMelo Ball ha dado un salto de calidad: los Bulls han traspasado a Coby White y Mike Conley a los Hornets a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres segundas rondas.
Indirectamente, en este traspaso también han intervenido los Thunder. Oklahoma traspasaba a Ousmane Dieng a cambio de Mason Plumlee (a quien seguramente cortarán). Este movimiento ha permitido a los Hornets completar una operación con la que añaden a un jugador que en Chicago promediaba 18,6 puntos por partido.
INTERCAMBIO ENTRE MAGIC Y HORNETS
Tyus Jones ha sido traspasado esta madrugada de Orlando a Charlotte a cambio de una compensación económica y dos picks de segunda ronda.
Un movimiento para rebajar salarios y mejorar la salud financiera del equipo, situándose por debajo del luxury tax (impuesto de lujo): una penalización económica que paga un equipo cuando su masa salarial supera un umbral marcado por la NBA cada temporada.
MÁS MOVIMIENTOS EN SAN FRANCISCO
Por otro lado, Golden State ha traspasado a Trayce Jackson-Davis a los Raptors a cambio de una segunda ronda del Draft de 2026 (vía Lakers). Un gran fichaje para los Raptors para mejorar su juego interior y que, además, les permite mantenerse por debajo del impuesto de lujo.
CURRY YA TIENE A SU TORRE
Los Warriors ya tienen a su pívot y lo han conseguido sin deshacerse de Draymond Green. Los de San Francisco han traspasado a Jonathan Kuminga y a Buddy Hield a cambio de Kristaps Porzingis.
De esta manera, todo parece indicar que finalmente los Warriors no irán a por Giannis Antetokounmpo. Recordemos que el griego sigue en busca de una salida de Milwaukee y Golden State era uno de los candidatos para hacerse con sus servicios.
YABUSELE, TRASPASADO
Finalmente, tras muchos rumores, Guerschon Yabusele ha sido traspasado a los Chicago Bulls a cambio de Dalen Terry. El exjugador del Real Madrid parece que seguirá en la NBA, al menos, hasta el final de la temporada.
Durante estas últimas semanas se ha especulado mucho sobre un posible regreso del francés a Europa. El Hapoel Tel Aviv era uno de los equipos de la Euroliga que más interés había mostrado en hacerse con los servicios del jugador galo.
ARRANCAMOS
¡Muy buenos días! Empezamos con el directo del mercado de fichajes de la NBA. Recordemos que el periodo de traspasos finaliza hoy, jueves 05 de febrero a las 21h (hora española).
