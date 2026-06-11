El mensaje de Wembanyama tras la dura derrota ante los Knicks: "Podemos rendirnos o hacernos más fuertes"

El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, aseguró que la derrota sufrida en el Madison Square Garden ante los New York Knicks tras desperdiciar 29 puntos de ventaja, que su equipo tiene dos opciones: rendirse o hacerse "más fuerte".

"Ahora mismo no puedo explicarlo del todo, no lo sé. Creo que es solo cuestión de ejecución, de cierta ansiedad competitiva. Claramente no fuimos el equipo más hambriento en la segunda mitad", dijo Wembanyama en rueda de prensa tras el 106-107 del Garden, que dio ventaja 3-1 a los Knicks en las Finales.

Wembanyama intenta un triple en el Madison Square Garden / SARAH YENESEL / EFE

"Creo que va a ir por uno de dos caminos. Uno de dos caminos: uno malo y uno bueno. El malo sería rendirnos. El bueno sería hacernos más fuertes con esto, estar más unidos. Y sé que esto último es lo que vamos a hacer", reflexionó.

Los Spurs desperdiciaron 29 puntos de ventaja en el Madison Square Garden y perdieron por 107-106 contra unos New York Knicks que el próximo sábado, en el quinto encuentro, podrán poner las manos en su primer anillo desde 1973.

KAT celebra su espectacular mate en la cara de Wembanyama / ADAM DAVIS / EFE

Wembanyama acabó el partido con 24 puntos y trece rebotes, aunque no pasó de un dos de nueve en tiros en el cuarto período.

"Ya hemos demostrado que podemos superar estas dificultades. Aunque no hayamos estado en esta situación antes, estoy convencido de que estamos hechos para esto y que vamos a sacar algo mejor de todo esto. Esto nos va a unir todavía más", afirmó Wemby.