Los Mavericks, dispuestos a desprenderse de Klay Thompson

Dallas Mavericks vería con buenos ojos la salida del veterano escolta y cuatro veces campeón de la NBA con los Warriors, Klay Thompson, al que le queda un año de contrato con el equipo tejano, y todo indica que buscarán un traspaso con la idea de rejuvenecer la plantilla.

Thompson, de 36 años, no ha tenido mucho protagonismo la pasada campaña, con unos números muy discretos en 69 encuentros y con solo ocho apariciones como titular: 11,7 puntos, 2,1 rebotes y 1,4 asistencias, con un acierto del 38% en el triple, una de sus grandes especialidades.

Una posible salida que aligeraría la nómina de Dallas, que tendría que pagarle en la próxima temporada 17,5 millones de dólares antes de convertirse en agente libre el próximo verano. Los Mavericks creen que es el momento de conseguir algo a cambio por Thompson.

Los Lakers, muy interesados

Los Ángeles Lakers parecen abiertos a negociar un traspaso por Thompson, aunque también han mostrado interés Miami Heat. Thompson, nacido en Los Ángeles y con fuertes vínculos con el sur de California, estaría dispuesto a jugar allí. Los Lakers lo pretendieron antes de que finalmente eligiera Dallas como agente libre en 2024, aunque actualmente no hay indicios de negociaciones activas entre los Lakers y los Mavericks.

Klay Thompson vería con buenos ojos su salida a los Lakers / NBPA

SI alguien podría ayudar a acercar a Klay Thompson a Los Ángeles sería precisamente su padre, Mychal Thompson, comentarista de los encuentros de los Lakers en la radio del equipo, y que le gustaría a su hijo verlo con la equipación púrpura y oro angelina.

Esta no es la primera vez que Thompson intenta que su hijo se una a los Lakers. De hecho, el cinco veces All-Star rechazó a los Lakers para unirse a Doncic y los Dallas Mavericks en el verano de 2024. Poco sabía que Doncic sería traspasado a Los Ángeles apenas una temporada después de tomar esa decisión.

El padre de Klay, Mychal Thompson, ha tratado varias veces que su hijo llegue a los Lakers / NBA

Con salario mínimo

Thompson ya no es un jugador por el que los Lakers deban sacrificar valor. Si los Mavericks le rescinden el contrato y él quiere unirse a los Lakers con un salario mínimo, sería una operación fácil. Sin embargo, sería cuestionable si deberían darle un rol de titular o si deberían incorporarlo como suplente para dar paso a jugadores más jóvenes en el quinteto inicial.

Por ahora, no ha habido ningún movimiento para rescindir su contrato, ya que es probable que los Mavericks no tengan ningún incentivo para deshacerse de él y enviarlo a Los Ángeles. Eso siempre podría cambiar, por supuesto, especialmente si la temporada de Dallas no va bien y buscan vender jugadores antes del cierre del mercado de traspasos en febrero.