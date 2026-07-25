Mario Hezonja ya tiene ‘novias’ para su vuelta a la NBA

Mario Hezonja anunciaba esta semana que iba a liquidar la clausula que le permite salir del Madrid con dirección a la NBA. Una jugada que levantó suspicacias en la casa blanca al no conocer el destino del jugador ni tampoco haber abonado los 850.000 euros para salir de su actual contrato con el Madrid.

Aunque la decisión de Hezonja de volver a la NBA parece un poco más clara una vez se ha conocido la decisión de LeBron James, que se ha decantado por los Philadelphia 76ers y no ha considerado dos otras opciones que tenía sobre la mesa, Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors.

Una vez que estos dos equipos ya se han olvidado de conseguir a la gran estrella de la NBA, ahora cuentan con el dinero necesario para realizar la incorporación de Mario Hezonja, consciente del interés que había suscitado su deseo de volver a la liga estadounidense seis años después.

Principales candidatos

Una información que avanzaba el periodista de ESPN Shams Charania, que cuenta con las mejores fuentes en la Liga y que avanzó hace unas horas que los ‘Cavs’ y Warriors se prerfilan como los principales candidatos a ficharle.

Ambos equipos cuentan con problemas de limitación salarial y con el impuesto de lujo para conseguir los servicios de un jugador a un coste elevado y ven el croata una buena opción de contar con un jugador experimentado, conocedor de la NBA y que puede fichar por un salario acorde a lo que pueden abonar.

Hezonja decidió volver a la Liga estadounidense mediado el curso pasado después de cambiar de agente y explorar sus opciones de futuro. La salida de Sergio Scariolo fue un detonante más para Hezonja de salir del Madrid a pesar de contar con un contrato millonario hasta 2029.

Experiencia en la NBA

Mario Hezonja, en su primera etapa en la NBA / EFE

El croata de 31 años ha disputado un total de 335 encuentros en la NBA con Orlando Magic, el equipo que lo drafteó, New York Knicks y Portland Trail Blazers. Una carrera más que sólida en Estados Unidos antes de decidir volver a Europa, logrando con el Madrid la Euroliga en 2023 y con opción a ganarla en 2024 y 2026.

Su gran temporada en el Madrid le valió el reconocimiento como MVP de la temporada, aunque acabara haciendo el ridículo con su equipo en los play-offs ante La Laguna Tenerife que les apeó de la lucha por el título en cuartos de final.

Ahora, todo indica que realmente conseguirá un contrato en la NBA y aparca las especulaciones de que quizá se trataba de una treta para eludir el contrato del Madrid y fichar por otro equipo pasando por un contrato de corta duración en Estados Unidos.