Mara, Miller y de Larrea: el trío español que se presenta al Draft de la NBA

El Draft de la NBA contará con tres estrellas españolas. A falta de una semana para la celebración de uno de los eventos más importantes del verano en Estados Unidos, las proyecciones van cogiendo forma en los portales más importantes del país norteamericano. Para muchos, será una de las mejores ediciones de los últimos años, tanto a nivel de entretenimiento como de nivel.

Uno de los representantes de España, cuyo valor aumentó durante el March Madness, es Aday Mara. El joven zaragozano deslumbró en la NCAA y es candidato a ser escogido entre los diez mejores jugadores de su generación. Las previsiones de 'ESPN' sitúan a Mara en el puesto número 11 de la primera ronda. Además, en esta simulación, Golden State Warriors sería la franquicia afortunada.

A finales de mayo, el pívot español anunció que no seguiría en la NCAA y oficializó su candidatura al Draft 2026. En noviembre, figuraba entre el número 25 y 30, pero su desempeño en la segunda mitad de la temporada universitaria ha sido descomunal. Con 21 años y 2,21 metros de altura, se trata de un interior muy ágil, fuerte cerca de la canasta, aunque con ciertas limitaciones en el exterior.

Sergio de Larrea fue el MVP de la Supercopa Endesa / Mariano Pozo ACB

El otro español que apunta a la primera ronda del Draft es Sergio de Larrea. Más conocido por el aficionado de la ACB, por su trayectoria en Valencia Basket, 'Larry' dará un paso adelante a sus 20 años e iniciará una nueva etapa en Estados Unidos. Un jugador que ya ha demostrado una calidad descomunal tanto en el Roig Arena como en el pasado Eurobasket con la selección.

En Liga Endesa, ha sido un fijo esta temporada para Pedro Martínez. Una media de 18 minutos, con 8,8 puntos, 3,1 rebotes y 3,4 asistencias. Las predicciones lo sitúan en la posición número 30 del Draft, posesión de los Dallas Mavericks. En caso de cumplirse el pronóstico, de Larrea repetiría el camino de Luka Doncic, que inició su andadura en el estado de Texas.

Baba Miller, en un partido de la NCAA / Cincinnati Bearcats

Por último, y probablemente el más desconocido, está Baba Miller. Un jugador criado en el Real Madrid, que optó por seguir su carrera en la NCAA en el año 2022. Desde entonces, ha pasado por Florida State (2022-2024), después Florida Atlantic (2024-2025) y después Cincinnati Bearcats (2025-2026). En esta última temporada en la NCAA, ha promediado un doble-doble por partido (13 puntos y 10,3 rebotes).

El futuro de la selección española

Miller puede jugar tanto de alero como ala-pívot, gracias a sus 2,11 metros de altura, y podría unirse a Sacramento Kings, si finalmente es elegido en la posición número 34, en segunda ronda del Draft. Baba ya está metido en la dinámica de la selección española, en la denominada España B. "Jugar con la selección española y estar con los chavales me encanta. Me siento muy cómodo, son muy buenas personas y siempre es un tiempo muy divertido. Y a nivel de baloncesto también", confirmó en una entrevista.

El Draft de la NBA 2026 se llevará a cabo en dos noches, concretamente el martes 23 y el miércoles 24 de junio. La guerra por el 'pick 1' estará entre AJ Dybantsa y Darryn Peterson. Cabe recordar que la franquicia que podrá quedarse con el mayor talento de esta generación será Washington Wizards, mientras que Utah Jazz se hará con la segunda posición.